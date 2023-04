Réforme des retraites : des milliers de manifestants attendus à Vire, fief d’Elisabeth Borne

Une manifestation doit avoir lieu ce samedi 1er avril à Vire (Calvados) pour protester contre la réforme des retraites. La terre d’élection d’Elisabeth Borne s’apprête à voir défiler plusieurs milliers de manifestants.

Les mobilisations contre la réforme des retraites continuent ce samedi 1er avril. L’ensemble des organisations syndicales ont appelé à un rassemblement régional à Vire, dans le Calvados, circonscription d'élection de la Première ministre Elisabeth Borne aux législatives en juin 2022.

«Nous manifestons massivement notre colère, non seulement contre ce projet, mais aussi contre le mépris dont le gouvernement nous écrase», a écrit l’intersyndicale dans son communiqué.

«Depuis des mois nous exprimons notre rejet, mais le gouvernement refuse de nous entendre : quel exemple de dialogue ! Leur seule réponse, nous la connaissons : c’est la répression du mouvement», a continué l’intersyndicale.

Un défilé symbolique

Le point de rendez-vous est fixé devant la Porte Horloge, où une quarantaine de syndicalistes ainsi que des agriculteurs de la Confédération Paysanne étaient déjà rassemblés en fin de matinée.

Dans une ambiance plutôt détendue, les premiers manifestants ont pu jouer au chamboule-tout avec des boîtes à l'effigie des ministres ou du chef de l'Etat, ainsi qu'au «64 Bornes», dérivé du jeu Mille Bornes, avec pour but d’atteindre la retraite.

En prévention, certains commerces ont protégé leurs vitrines avec des plaques de bois. La préfecture de police a indiqué dans un communiqué que «les services de l’Etat mettront en place un dispositif de contrôles afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes».

De plus, «des mesures d’interdiction ont par ailleurs été édictées […] interdiction d’utilisation, de détention, de transport et d’usage d’engins pyrotechniques et inflammables; interdiction de vente à emporter de boissons alcoolisées en centre-ville de Vire». Le cortège doit s’élancer à 14h30.