Impôts sur le revenu 2023 : voici ce que vous risquez en cas de retard de déclaration

La campagne de déclaration d’impôts 2023 va bientôt commencer. Les déclarations pré-remplies vont être envoyées à partir du jeudi 6 avril. Le site en ligne ouvrira quant à lui le 13 avril. Attention en cas de retard, vous subirez des pénalités.

Les habitants des départements dont le numéro est compris entre 1 et 19, ainsi que les non-résidents en France, doivent remplir leur déclaration en ligne avant le 25 mai à 23h59. Pour les départements de la deuxième zone (20 à 54), le dernier délai est fixé au 1er juin à minuit, et au mercredi 8 juin pour le reste des départements (55 à 976). En revanche, pour ceux qui optent pour la déclaration papier, la date butoir est le 22 mai pour tous.

Des sanctions graduelles seront appliquées en cas de retard. Par défaut, toute déclaration tardive est majorée de 10%, prévient le site du Service public. Passé un certain délai, l’administration fiscale enverra une mise en demeure. Une majoration de 20% est appliquée en cas de dépôt tardif dans les trente jours suivant la mise en demeure, et enfin, de 40% si la déclaration n’a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception de la mise en demeure. Des intérêts de retard peuvent également s’ajouter.

80% de majoration en cas d'«actIvité occulte»

Attention également à toujours bien respecter les délais en cas d’erreur sur votre déclaration de revenus, car une majoration de 10% peut aussi être appliquée dans ce type de scénario. Un supplément évitable si vous déposez immédiatement une déclaration rectificative, ou si vous répondez dans les trente jours à la relance à l’amiable de l’administration fiscale.

Passé ce délai, des intérêts de retard de 0,20% par mois (soit 2.4% sur un an) s’appliquent, et en cas de manœuvres frauduleuses, des sanctions plus lourdes pourront être infligées.

Enfin, le site du gouvernement met en alerte les contribuables qui exerceraient «une activité occulte» : un travail non déclaré ou une activité illicite. Une majoration de 80% sera appliquée «sans qu'il soit nécessaire de vous adresser une mise en demeure».