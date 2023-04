Eric Zemmour : «Les journalistes écrivent tous la même chose car ils se copient les uns les autres»

Invité sur CNEWS ce mercredi 5 avril, Eric Zemmour, président de Reconquête, a fustigé le travail de certains journalistes dans le traitement de l'information. Selon lui, ces derniers «écrivent tous la même chose car ils se copient les uns les autres».

De l'Humanité au Figaro. Le président de Reconquête, Éric Zemmour était invité sur CNEWS ce mercredi 5 avril. Interrogé sur le traitement de l’information, l'ancien polémiste a estimé que certains journalistes «écrivent tous la même chose car ils se copient les uns les autres».

«Je pense qu’il y a une pression des autres médias et des autres journalistes sur chacun d’entre eux, j’ai connu ça pendant trente-cinq ans, j’ai connu ça quand j’étais jeune journaliste. On regardait, on lisait les journaux du Monde pour voir si on avait bien écrit», a déclaré le patron de Reconquête.

Il a également cité en exemple Dominique Jamet, journaliste et vice-président du parti politique Debout la France, présent sur le plateau : «je me souviens quand il y a avait la vedette Dominique Jamet quand moi j’étais un gamin, qui lui n’avait pas peur de déplaire au Monde et à Libération».

«ils écrivent tous au mot près la même chose»

Néanmoins, Laurent Joffrin, ex-directeur de la rédaction et de la publication du quotidien Libération, n'a pas partagé cette vision selon laquelle «un journaliste c’est quelqu’un qui lit les autres journalistes» - une phrase prononcée par Eric Zemmour - en indiquant avoir rencontré au cours de sa carrière de nombreux reporters, allant sur le terrain et ne recopiant ainsi pas leurs confrères.

En réponse, Eric Zemmour a donc voulu clarifier son propos attestant que «quand je dis qu’ils lisent les autres journalistes, je ne dis pas qu’ils ne vont pas sur le terrain. Je dis qu’ils écrivent tous la même chose, parce qu’ils se copient les uns les autres».

Si pour Laurent Joffrin, il y a des différences entre les médias, notamment de par les lignes éditoriales, pour le président de Reconquête, «toute la France qui lit les journaux, sait très bien que sur le Covid comme sur l’Ukraine, du Figaro à l’Humanité, en passant par le Monde et Libération, (les journalistes) écrivent tous au mot près la même chose, je les lis tous les matins».