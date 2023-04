Pâques : le nombre d’adultes baptisés au plus haut depuis dix ans

En cinq ans, la part des 18-25 ans souhaitant être baptisés à Pâques a doublé. Près de 5.463 adultes seront baptisés ce samedi en France.

Le nombre de personnes souhaitant se faire baptiser à Pâques n’a jamais été aussi élevé depuis 2013. La période de Pâques représente un grand moment pour les chrétiens. Certains Français profitent de ce moment pour faire leur entrée dans la religion grâce au baptême.

Et ils sont de plus en plus nombreux. En effet, en un an, leur nombre a augmenté de 28%. Après le creux enregistré en 2021 lié à l’épidémie de Covid-19, certains diocèses ont même annoncé près de deux milles personnes baptisées à Pâques de plus qu’en 2013.

Cette année, ils sont 5.463 à se faire baptiser pendant ce week-end pascal, dont 170 en outre-mer. La majorité des baptêmes d’adultes de l’année sont réalisés pendant cette période de célébration.

Parmi eux, des étudiants, des ouvriers, des techniciens ou encore des employés, majoritairement des femmes (63% d’après la Conférence des évêques de France). Les trois quarts ont moins de quarante ans, et la part des 18-25 ans franchissant cette étape a doublé en cinq ans.

La plupart de ces catéchumènes (nom qui désigne les personnes qu’on instruit dans la foi chrétienne pour la préparer au baptême) sont issus de familles de tradition chrétienne. Néanmoins, selon la Conférence des évêques de France, un quart d’entre eux «est vierge de toute connaissance de la foi chrétienne».