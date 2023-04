Immeuble effondré à Marseille : «Huit personnes ne répondent pas aux appels», annonce la procureure de la ville

Un immeuble du centre de Marseille (Bouches-du-Rhône) s'est effondré dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 avril. Huit personnes sont toujours recherchées, selon la procureure de la République de la ville, Dominique Laurens.

«Nous avons un état de situation avec huit personnes qui ne répondent pas aux appels au 17 rue de Tivoli et sur un rez-de-jardin qui fait la jonction entre le 15 et 17 (...) Nous n'avons aucune nouvelle», a ainsi déploré la procureure de la République de la ville, Dominique Laurens, lors d'une conférence de presse.

«Dans l’immeuble du 17, il s'agit de personnes d’un certain âge et d'un jeune couple d’une trentaine d’années. Selon les infos transmises, il n’y pas d’enfants ou de mineurs», a-t-elle souligné.

Les causes de l'explosion toujours inconnues

«Une neuvième personne est également recherchée au niveau du 19 de la rue de Tivoli», l'immeuble voisin, a ajouté la procureure de Marseille, tout en précisant que l'information doit encore être confirmée.

«A cette heure, il est impossible d'indiquer quelles sont les causes de cette explosion», a par ailleurs indiqué Dominique Laurens. «Le gaz fait partie bien évidemment des pistes» pouvant être la cause de cette explosion «d'une extrême violence», que les caméras de surveillance ont filmé à 00H46, a-t-elle déclaré.

Le dernier bilan fait état de cinq blessés en urgence relative et non six comme annoncé à la mi-journée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.