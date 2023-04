Immeuble effondré à Marseille : «il reste de l'espoir», affirme le maire de la ville

«Il reste de l'espoir» de retrouver des survivants, a affirmé ce lundi Benoît Payan, maire de Marseille, après l'effondrement d'un immeuble du centre de la ville dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 avril, qui a fait au moins deux morts.

Deux corps sans vie ont été retrouvés cette nuit. Le maire de Marseille Benoît Payan s'est exprimé face à la presse ce lundi, sur la poursuite des recherches de potentielles victimes de l’effondrement d'un immeuble de la rue Tivoli à Marseille (5e).

«Il reste de l'espoir [de retrouver des témoignages], et tant qu'il reste de l'espoir, nous ne nous arrêterons pas, et les pompiers marseillais ne s'arrêteront pas», a indiqué l'élu, qui avait précédemment confirmé avoir retrouvé deux corps sans vie dans les décombres.

La difficulté du terrain

Les marins-pompiers «travaillent sur un terrain extrêmement complexe, puisque les bâtiments autour des 15, 17 et du 19 rue de Tivoli se fragilisent de plus en plus, et leur font courir un risque», a expliqué Benoît Payan.

En effet, plus de vingt-quatre heures après l'effondrement de l'immeuble, à cause d'une potentielle explosion de gaz, «il y a des fumerolles (émanations de gaz ndlr) qui continuent puisque le feu n'est pas totalement éteint. C'est un travail long et fastidieux», a rappelé le maire de Marseille.

«S'il reste des victimes sous les décombres, il faut les préserver à tout prix», a conclu l'élu.