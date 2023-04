Immeuble effondré à Marseille : ce que l'on sait

Un immeuble du centre de Marseille (Bouches-du-Rhône) s'est effondré dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 avril. Lundi, les secours ont découvert deux premiers corps dans les décombres. Six personnes restent disparues.

Des témoins racontent que «tout a tremblé», dans la nuit de samedi à dimanche, vers 00h40, lors de l'effondrement d'un immeuble au 17 rue de Tivoli, à Marseille. Les causes exactes du sinistre ne sont pas encore connues mais les autorités pointent une explosion. Un bilan provisoire fait état de deux morts et cinq blessés, dont la vie n'est pas menacée. Six personnes pourraient toujours être sous les décombres.

Un bilan «très très provisoire»

«Deux corps sans vie» ont été découverts ont indiqué les pompiers dans un bref communiqué peu après 01h ce lundi. Mais «compte tenu des difficultés particulières d'intervention, l'extraction (des corps du site) prendra du temps».

Ce matin, la peine et la douleur sont grandes. Deux corps ont été retrouvés sous les décombres.



Je pense aux proches et à ceux qui souffrent et demeurent dans l'inquiétude. Marseille se tient à leurs côtés.



Les opérations de secours et de recherches se poursuivent, sans relâche. — Benoît Payan (@BenoitPayan) April 10, 2023

Sur place dimanche matin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait indiqué que quatre personnes se trouvent sous les décombres de façon «certaine», sans pouvoir dire «si elles sont vivantes ou décédées». En début de soirée, la procureure de la République avait précisé que huit personnes «ne répondent pas aux appels» de leurs proches, et pourraient être ensevelies. Parmi elles se trouveraient des personnes âgées et un jeune couple. Aucun mineur ou enfant n'est porté disparu.

Le bilan provisoire fait état de deux morts, cinq blessés et «33 personnes évacuées».

Le maire de la ville, Benoît Payan, a conseillé de «se préparer» «à avoir des victimes dans ce terrible drame». Emmanuel Macron a réagi sur Twitter, partageant son «émotion» et adressant ses pensées «aux personnes touchées et à leurs proches». Il a également remercié les équipes d'intervention mobilisées.

Émotion avec Marseille, où un immeuble de la rue Tivoli s’est effondré cette nuit. Je pense aux personnes touchées et à leurs proches. Les recherches se poursuivent avec d’importants moyens déployés. Merci aux pompiers et aux secours mobilisés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 9, 2023

Un numéro vert de la mairie a été mis en place (04 91 55 11 11) et un centre d'accueil destiné aux personnes recherchant un membre de leur famille ou un proche dont ils n’auraient pas de nouvelles après l'effondrement du 17 rue de Tivoli a été ouvert.

Les secours ralentis par l'incendie

L'incendie qui s'est déclaré dans les décombres du 17 rue de Tivoli a longtemps rendu l'intervention des secours difficile. Désormais, les chiens de recherche peuvent passer dans les décombres pour trouver d'éventuelles victimes. Les travaux de déblaiements sont aussi en cours, malgré «des poches très chaudes et les fumées (qui) continuent à sortir des gravats», a indiqué la procureure. Le but des sapeurs-pompiers est d'éteindre totalement l'incendie qui couve.

Le drame s'est déroulé au 17 rue de Tivoli, dans le 5e arrondissement de Marseille (DR)

D'après le vice-amiral Lionel Mathieu, commandant des marins-pompiers de Marseille, plus d'une centaine d'hommes, appuyés par de nombreux équipements, sont mobilisés. Une grue a été mise en place.

En parallèle, les secours doivent également gérer les dommages causés aux immeubles voisins. Les numéros 19 et 15 de la rue ont été touchés et huit personnes qui s'étaient réfugiées sur le toit-terrasse de ce dernier bâtiment ont été sauvées dans la nuit, par des pompiers montés sur une grande échelle. Dans la matinée, le 15 s'est partiellement effondré à son tour (à 70%), compliquant encore la tâche des secours, encombrés par davantage de gravats. Le second présente aussi des risques de tomber.

Le gaz à l'origine de l'explosion ?

La procureure de Marseille, Dominique Laurens, a annoncé l'ouverture d'une enquête pour «blessures involontaires». Elle a précisé qu'il était «impossible d'indiquer qu'elles sont les causes de l'explosion», au moment où elle a pris la parole, à 18h dimanche. Le gaz fait partie des pistes, a-t-elle ajouté.

En effet, d'après Yannick Ohanessian, l'adjoint chargé de la sécurité à la mairie de Marseille, «plusieurs témoignages» ont rapporté «des odeurs suspectes de gaz».

Le maire, le préfet et la procureur ont écarté a priori l'hypothèse d'une insalubrité de l'immeuble. Selon Christophe Mirmand, «il n'y avait pas d'arrêté de péril pour ce bâtiment et ce n'est pas un quartier recensé comme ayant de l'habitat insalubre». Gérald Darmanin a confirmé que l'immeuble «était dans un état très convenable» et qu'«il n'y a pas eu d’intervention récente des pompiers dans la rue».

Une trentaine d'immeubles ont été évacués par précaution. Quatre rues sont concernées, pour 90 foyers et 186 personnes, a indiqué le ministre du Logement, Olivier Klein.

La question du mal-logement est très sensible à Marseille, où plusieurs effondrements mortels d'immeubles ont eu lieu au cours des 40 dernières années. Le dernier date de novembre 2018, lorsque deux bâtiments du quartier de Noailles se sont écroulés, causant la mort de huit personnes.