Jean-Michel Fauvergue, ex-chef du Raid : «Il s'agit maintenant de déclarer la guerre au trafic de stups»

«Il s'agit maintenant de déclarer la guerre au trafic de stups», a estimé ce lundi 10 avril sur CNEWS Jean-Michel Fauvergue. L'ex-chef du Raid s'exprimait notamment en réaction aux différents règlements de compte survenus en France sur fond de trafic de drogue.

«Auparavant on avait des guerres de gangs qui se passaient entre eux, et maintenant ça se passe dans la rue et ça mitraille à tout va et devant tout le monde, l’intégrité des passants n’est pas assurée. On arrive à un niveau supérieur», s'est inquiété Jean-Michel Fauvergue.

En revenant sur sa carrière, lorsqu'il était au sein de la police judiciaire en Seine-Saint-Denis, dans la section «stupéfiants» dans les années 1990, «à cette époque-là on luttait contre les stups mais les choses n’ont fait qu’empirer. Au fil du temps, on est arrivé au cancer du trafic des stups qui a pris de plus en plus d’ampleur», a déploré l'ancien chef du RAID de 2013 à 2017.

Un phénomène qui touche «tout le monde»

Néanmoins, l'homme politique et ancien député de la huitième circonscription de Seine-et-Marne jusqu'en 2022 sous l'étiquette du parti Renaissance, a estimé que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, se battait «vaillamment» contre les trafics de stupéfiants : «effectivement les instructions qu’il a donné et les actions des policiers, gendarmes et douanes qui sont faites, ce sont des bonnes actions qu’il faut continuer. Mais il s’agit maintenant à mon avis, de déclarer la guerre aux stups».

«‘Quand est-ce que ça s’arrêtera ?’, ça s’arrêtera quand l’État fort aura décidé de l’arrêter, si possible en ayant un consensus politique derrière, parce que ça touche tout le monde, y compris les petites communes au niveau rural maintenant».