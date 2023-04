Le célèbre avocat pénaliste Hervé Temime est mort à l’âge de 65 ans

Hervé Temime, avocat pénaliste de renom, est mort à l'âge de 65 ans, a annoncé sa famille ce lundi 10 avril.

«Le barreau est orphelin. Hervé Temime vient de nous quitter. Il était un immense avocat», a tweeté le garde des Sceaux et ancien avocat Éric Dupond-Moretti.

la défense des cols blancs

L'avocat, né en 1957 à Alger (Algérie) et arrivé en France à l'âge de quatre ans, a commencé sa carrière en 1979. Me Temime s'est orienté dans le droit pénal général et droit pénal des affaires, faisant partie de cette génération d'avocats spécialisés dans la défense des cols blancs, avec l'essor des dossiers politico-financiers dans les années 1980-1990.

La banque UBS, les laboratoires Servier, l'acteur Gérard Depardieu, le réalisateur Roman Polanski, la famille d'Agnès Le Roux au procès de Maurice Agnelet figurent parmi ses principaux clients. Il avait rejoint l'année dernière la défense en France du magnat déchu de l'automobile Carlos Ghosn et avait plaidé en début d'année pour Me Xavier Nogueras dans une affaire de faux au profit du narcotrafiquant Robert Dawes.

Depuis plus de quarante ans, il défendait âprement le secret, «qui n'est pas un privilège pour un avocat mais une obligation». L'avocat aux épaisses lunettes avait fondé l'association des avocats pénalistes en 1991 et a siégé au conseil de l'ordre du barreau de Paris entre 1999 et 2002, selon le site internet de son cabinet situé rue de Rivoli, à deux pas du Louvre.