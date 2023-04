Grève du jeudi 13 avril : un trafic «quasi normal» dans les transports franciliens

Le trafic sera «quasi normal» jeudi 13 avril dans les transports en commun franciliens, en marge de la 12e journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, a annoncé la RATP ce mardi 11 avril.

«A la suite d’un préavis appelant à une journée de grève interprofessionnelle le 13 avril, la RATP prévoit un trafic quasi normal sur le RER. Le trafic sera quasi normal à l’exception de quelques lignes sur le métro, et normal sur les réseaux Bus et Tramway», a ainsi annoncé la RATP ce mardi, à 48 heures de cette 12e journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites.

Pour l'instant, la RATP n'a pas donné davantage d'informations sur les lignes de métro qui seront perturbées. A noter tout de même que comme d'habitude, les lignes 1 et 14 fonctionneront normalement. D'autres précisions seront données mercredi soir, à la veille de la journée de grève.

Le trafic sera néanmoins un peu plus perturbée du côté de la SNCF sur son réseau Transilien notamment. Sur son site, le groupe prévoit «un service normal à quasi-normal sur le RER B, la ligne J,K et U ainsi que les tramways T4, T11, et T13».

Il faudra «prévoir 3 trains sur 4 sur le RER A et les lignes N et P», ainsi que «2 trains sur 3 sur les RER C et RER E ainsi que sur les lignes H, L et R». Enfin, il faudra «prévoir 3 trains sur 5 sur le RER D (l'interconnexion sera maintenue entre Châtelet-Les Halles et Paris Gare de Lyon)».

Et si les organisations syndicales espèrent bien que le mouvement continuera dans la durée, les rangs des contestataires se trouvaient de plus en plus clairsemés. Lors de la 11e journée de mobilisation nationale, le 6 avril dernier, les manifestations avaient en effet été légèrement moins suivies que les précédentes.