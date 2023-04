Réforme des retraites : «la remise en cause des institutions m'inquiète», affirme Manuel Valls

«La remise en cause des institutions m'inquiète», a affirmé ce jeudi dans la Matinale de CNEWS, l'ex-Premier ministre Manuel Valls.

Une crise démocratique inquiétante. Invité de la Matinale de CNEWS ce jeudi 13 avril, Manuel Valls a dénoncé les attaques contre les institutions du pays, notamment dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites.

«Je suis inquiet, non seulement sur l'Etat du débat public et de son affaissement, mais aussi sur la crise démocratique, que vivent toutes les grandes démocraties occidentales», a souligné l'ancien Premier ministre.

«La mise en cause de la légitimité de l'élection du président de la République, de l'Assemblée nationale, et maintenant du Conseil constitutionnel et de sa composition, cela m'inquiète, a-t-il poursuivi, estimant que s'attaquer aux institutions, c'est s'attaquer à ce qui «fonde la démocratie française».

D'autant plus, selon Manuel Valls, qu'il existe «déjà une rupture, une cassure, entre la parole publique, les responsables publics, et le peuple français».

Décision attendue des Sages

Alors que le Conseil constitutionnel doit rendre ce vendredi 14 avril son avis sur la contestée réforme des retraites, Marine Le Pen a lancé mercredi que la composition de l'institution «mériterait réflexion». «Il faut réfléchir à ce que les membres du Conseil constitutionnel soient véritablement et totalement détachés, totalement indépendants», a-t-elle sous-entendu.