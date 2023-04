Réforme des retraites : Fabien Roussel qualifie le gouvernement de «voleurs de vie» après la promulgation de la loi «en pleine nuit»

La réforme des retraites a été promulguée au Journal officiel dans la nuit de ce vendredi 14 au samedi 15 avril, peu après la décision du Conseil constitutionnel validant l’essentiel du texte. Du côté de l'opposition, cette promulgation rapide a suscité de vives réactions. Le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel, a qualifié le gouvernement de «voleurs de vie».

La loi reportant l’âge de la retraite à 64 ans a été promulguée ce samedi matin au Journal officiel, après la signature d’Emmanuel Macron vendredi soir. Et ce, alors que l’intersyndicale avait demandé «solennellement» au président Emmanuel Macron de ne pas la promulguer. Pour le leader du PCF fraîchement réélu, Fabien Roussel, cela a été fait «en pleine nuit comme des voleurs. Des voleurs de vie».

Une loi promulguée en pleine nuit,





comme des voleurs.





Des voleurs de vie.





Le 1er mai 2023: tous dans la rue. #Conseil_Constitutionnel #ReformeDesRetaites — Fabien Roussel (@Fabien_Roussel) April 15, 2023

Plus tôt dans la journée de vendredi, Fabien Roussel avait appelé le gouvernement à ne pas promulguer la loi, comme la majorité des syndicats opposés au texte. Et il n'est pas le seul politique à regretter cette promulgation rapide. Manuel Bompard, député et coordinateur de La France insoumise, a tweeté ce matin : «faire son larcin en pleine nuit comme un voleur, ça en dit long sur le niveau de sérénité du pouvoir. La mobilisation continue : cette loi ne s’appliquera pas !».

Vers une large mobilisation le 1er mai prochain ?

«Comme des voleurs, Emmanuel Macron et sa bande ont promulgué leur loi sur les retraites en pleine nuit. Parce qu’ils le savent bien : ce qu’ils viennent de pratiquer, c’est un hold-up démocratique», a estimé également sur Twitter le député LFI François Ruffin.

Comme des voleurs, Emmanuel Macron et sa bande ont promulgué leur loi sur les retraites en pleine nuit.



Parce qu'ils le savent bien: ce qu'ils viennent de pratiquer, c'est un hold-up démocratique.



Cette brutalité marque, en fait, leur fragilité. Ils appartiennent déjà au passé. — François Ruffin (@Francois_Ruffin) April 15, 2023

Selon lui, «cette brutalité marque, en fait, leur fragilité. Ils appartiennent déjà au passé. Nous, nous sommes forts. Nous sommes l’avenir. Nous sommes des millions. Nous le montrerons par un immense 1er mai», a ajouté l’élu de la Somme.

D'ailleurs, Fabien Roussel conclut son message en invitant tous les Français à manifester le 1er mai prochain. Tout comme l'intersyndicale qui a appelé les salariés à faire de cette date une «journée de mobilisation exceptionnelle et populaire contre la réforme des retraites et pour la justice sociale».