Réforme des retraites : vers un «raz de marée» en France le 1er mai ?

Après la validation du texte par le Conseil Constitutionnel et de sa promulgation par Emmanuel Macron, l'intersyndicale ne veut pas abandonner et appelle à une mobilisation massive le 1er mai prochain.

Ce vendredi 13 avril, le Conseil Constitutionnel a validé le projet de loi sur l'âge légal du départ à la retraite à 64 ans. Le président de la République Emmanuel Macron a aussitôt promulgué le texte. Un véritable coup de massue pour l'intersyndicale qui ne compte pas abdiquer. Au contraire.

Par le biais d'un communiqué, publié ce vendredi, elle appelle à une mobilisation et à un «raz-de-marré» populaire le 1er mai, jour de la fête du travail.

Retraites : ce n'est pas fini !





« L’intersyndicale soutient les actions et grèves engagées et les initiatives intersyndicales de proximité



qui seront décidées localement. »





Communiqué de presse intersyndical pic.twitter.com/rrORpLs6hj — La CGT (@lacgtcommunique) April 14, 2023

Dans son communiqué, l'intersyndicale avait demandé au président de la République de prendre ses responsabilités et de ne pas promulguer la loi : «Il revient donc aujourd'hui au président de la République de prendre ses responsabilités. Devant le rejet massif de cette réforme, l'intersyndicale lui demande solennellement de ne pas promulguer la loi (...) L'intersyndicale appelle l'ensemble des travailleuses et travailleurs, des jeunes et retraité-es à faire du 1er mai 2023 une journée de mobilisation exceptionnelle et populaire contre la réforme des retraites et pour la justice sociale».

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, a également appelé les Français à descendre «dans la rue» le 1er mai.

Une loi promulguée en pleine nuit,





comme des voleurs.





Des voleurs de vie.





Le 1er mai 2023: tous dans la rue. #Conseil_Constitutionnel #ReformeDesRetaites — Fabien Roussel (@Fabien_Roussel) April 15, 2023

Le secrétaire général de l'UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes), Laurent Escure, a réagi sur les réseaux sociaux et appelé également à la mobilisation.

On avait un exécutif à tendance pyromane…désormais il semble prendre plaisir à jeter de l’huile sur le feu.



Rien de bon ne sortira de tout ça.





Ce n’est pas fini, le combat pour les retraites et la justice sociale continue ! https://t.co/WPMdx7wUa9 — Laurent Escure (@LaurentEscure) April 15, 2023

Jean-Luc Mélenchon a aussi réagi sur ses réseaux sociaux, en appellant à continuer le combat.

La violence exceptionnelle des décisions du Conseil Constitutionnel nécessite une étroite coordination entre la NUPES et les syndicats pour continuer la lutte et maîtriser la riposte. Alerte aux colères de désespoirs.. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) April 14, 2023

Alors que le président de la République Emmanuel Macron, qui fera une allocution télévisée lundi soir, a invité les représentants syndicaux à venir discuter avec lui à l'Élysée mardi prochain, l'intersyndicale a refusé de le rencontrer avant la mobilisation du 1er mai.