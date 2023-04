Arnaque au faux ordre de virement : ce département parvient à récupérer 350.000 euros

Le département de Saône-et-Loire a récemment été victime d'une arnaque qui a permis de détourner un virement de 350.000 euros destiné au départ à une association. Les fonds ont fini par être récupérés, a annoncé le parquet de Mâcon mercredi 19 avril.

Une somme très importante enfin restituée. Le département de Saône-et-Loire a récupéré les 350.000 euros qui lui avaient été dérobés lors d'une arnaque à la signature, a indiqué mercredi le parquet de Mâcon. La somme était au départ destinée à une subvention pour l'organisation du futur congrès national des sapeurs-pompiers prévu l'an prochain à Mâcon.

Une enquête pour escroquerie et blanchiment en bande organisée avait été ouverte et confiée la semaine précédente à la police judiciaire de Lyon. Après une intervention rapide de la (direction générale des Finances publiques) DGFiP, la somme a été récupérée : «Les fonds ont été identifiés rapidement et bloqués sur un compte de transit en France», a déclaré Éric Jallet, procureur de la République à Mâcon, auprès de l'AFP mercredi 19 avril.

«Une arnaque au niveau du RIB»

C'est au moment du virement de la somme à l'association créée pour porter le congrès que les escrocs ont opéré : «Il y a eu une arnaque au niveau du RIB» et la somme a été transférée vers un faux destinataire, a expliqué le président du conseil départemental André Accary à l'AFP.

Sa signature a été falsifiée, a expliqué André Accary, qui détient aussi la fonction de président du Service départemental d'incendie et de secours 71 et a porté plainte pour usurpation d'identité.

Ce type d'arnaque dite «au président» vise le plus souvent des entreprises. Le mode opératoire consiste à usurper l'identité du dirigeant d'une entreprise pour convaincre un salarié de réaliser un faux ordre de virement. La DGFiP assure mener depuis plusieurs années «une action régulière en matière de prévention et de lutte contre les escroqueries aux faux ordres de virement (FOVI) dans la sphère publique».