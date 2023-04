Incendie dans les Pyrénées-Orientales : «Nous allons connaître un été extrêmement difficile», prévient Gérald Darmanin

Dans les Pyrénées-Orientales, le premier grand incendie de l'année a parcouru près de 1.000 hectares, ce dimanche 16 avril, dans la région de Cerbère. Le feu est désormais maîtrisé, mais pas encore fixé. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu sur place ce lundi matin.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est arrivé lundi matin dans la région de Cerbère (Pyrénées-Orientales) où 950 hectares ont été ravagés par les flammes dimanche. Il s'agit du premier grand incendie de l'année en France.

Gérald Darmanin a notamment pu «faire un point de situation» et apporter son soutien aux «500 sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs mobilisés» et aux «Pyrénéens durement touchés». Trois cents personnes avaient été évacuées dimanche avant de pouvoir finalement «regagner leur domicile», a rapporté la préfecture.

Ce lundi, le ministre de l'Intérieur a ainsi pu confirmer que «le feu est maîtrisé mais pas éteint». Depuis Banyuls-sur-Mer, il a notamment déploré le «désastre écologique» causé par cet incendie et a appelé la population à avoir «une attitude responsable». «Il est important d'avoir un comportement extrêmement responsable. Ne pas jeter de mégots, ne pas faire de feux dans les forêts. Chaque petite incartade fait naître des feux importants».

Une saison des feux de plus en plus précoce

Il a également insisté sur le fait que la saison des feux, généralement attendue fin juin «commence tôt du fait du réchauffement climatique». «Ce qui est très impressionnant, c'est à la fois l'avancée dans le temps de la saison des feux et le fait que 50% des feux l'été dernier ont touché le nord de la Loire.»

Gérald Darmanin a d'ores et déjà prévenu que «nous allons connaître un été extrêmement difficile, sans doute au moins aussi difficile que l'été dernier».

Dans les Pyrénées-Orientales, quelque 500 pompiers ont été mobilisés, appuyés par six avions bombardiers d'eau sur cet incendie qui s'est déclaré dimanche matin sur les hauteurs des communes de Cerbère et de Banyuls-sur-Mer. Le feu a été attisé par une forte Tramontane, vent de nord-ouest qui soufflait à plus de 80km/h avec des rafales jusqu'à 100 km/h dans les reliefs.

Par ailleurs, des forces ont aussi dû être déployées pour faire face à neuf autres départs de feu. Ainsi, à Argelès-sur-Mer, dix hectares ont été parcourus avant que l'incendie ne soit maîtrisé en fin d'après-midi.