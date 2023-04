Morbihan : un avis de recherche lancé pour deux perroquets

Deux perroquets aras arlequins ont disparu depuis le dimanche 17 avril. Ils se sont enfuis du Tropical parc de Saint-Jacut-les-Pins, dans le Morbihan.

Un avis de recherche insolite. Coco et Coco, deux perroquets aras arlequins, se sont enfuis du parc zoologique Tropical parc, le dimanche 16 avril, et sont activement recherchés. Les deux volatiles, pourtant habitués à la vie en captivité, ont pris peur lors d'un spectacle les mettant en scène. Ils auraient été effrayés par des rapaces sauvages qui ont survolé la zone à ce moment-là.

Ces oiseaux ne risquent pas de passer inaperçus. Ils mesurent tous deux environ 1 mètre de long, et leur plumage est très visible : le corps est vert et bleu, le poitrail orange, et les dessous d’ailes sont orange et jaunes. Ils sont tous les deux dotés d'un gros bec blanc et noir.

Ne pas tenter de les attraper

La zone de recherche est assez vaste puisque elle couvre trois départements (Morbihan, Loire-Atlantique et Ille-et-Vilaine), jusqu'à 80 kilomètres du Tropical Parc.

Si vous les apercevez, il est déconseillé de tenter de les attraper. Il est possible de les mettre en confiance en leur parlant, notamment avec "Hop, hop, hop", «Coco coco» ou encore des sifflements. Il est également possible de leur présenter des pommes ou des graines, en prenant soin de tenie à distance les animaux de compagnie. Merci de joindre leurs soigneurs au 06 63 49 50 05 ou au 02 99 71 91 98