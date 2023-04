Playboy : les ventes du magazine repartent à la hausse après la une de Marlène Schiappa

Le magazine de charme Playboy connaît un rebond de ses ventes depuis le numéro du 6 avril dernier, pour lequel la secrétaire d’Etat chargée de l’Economie sociale et solidaire et de la Vie associative Marlène Schiappa a fait la une et donné une interview.

Un pari réussi pour la revue de charme. Le magazine Playboy du 6 avril avec en une la secrétaire d’Etat chargée de l’Economie sociale et solidaire et de la Vie associative Marlène Schiappa a été vendu à plus de 100.000 exemplaires, selon le directeur de la publication Jean-Christophe Florentin, à nos confrères de FranceInfo.

Ce dernier a même annoncé un nouveau tirage à 60.000 exemplaires supplémentaires, disponibles dès le 20 avril, chez les marchands de journaux. En effet, si le numéro du 6 avril dernier a été écoulé en «seulement trois heures», d'après le directeur de la publication, les ventes de Playboy se situent plutôt autour de 30.000 ventes, à l’accoutumée.

Si Marlène Schiappa avait accordé son interview et accepté d'y faire la une en raison «du droit des femmes à disposer de leurs corps», plusieurs membres du gouvernement avaient critiqué cette initiative. A commencer par la Première ministre Elisabeth Borne qui avait jugé cette une «pas du tout appropriée», rejointe ensuite par Isabelle Rome, la secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité femmes-hommes.