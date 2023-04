Crack à Paris : trois trafiquants interpellés par la police judiciaire, puis condamnés

Trois trafiquants de crack ont été interpellés en région parisienne mardi 11 et mercredi 12 avril par la police judiciaire, a appris CNEWS de source policière. Déférés en comparution immédiate, ils ont été condamnés.

Les enquêteurs suivaient une piste depuis plusieurs semaines. La police judiciaire a procédé aux interpellations de trois trafiquants de crack mardi 11 et mercredi 12 avril en région parisienne, a-t-on appris de source policière ce mercredi 19 avril.

Selon cette même source, les trois individus de nationalité sénégalaise avaient été démasqués au fur et à mesure de l'enquête ouverte mi-mars, concernant un trafic de crack dans la capitale.

Les policiers ont pu identifier Papa M’Baye G. connu dans le milieu sous le pseudonyme de Cissé, ainsi que deux vendeurs répondants aux noms de Mouhamed T. et Moussa S., respectivement âgés de 25, 28 et 39 ans. Ces trois trafiquants observaient un mode opératoire similaire. Ils se rendaient directement au domicile de leurs clients, ou procédaient à l'échange dans le métro parisien.

Du sursis et de la prison ferme

Papa M’Baye G. et Mouhamed T. étaient également colocataires dans un appartement de Noisy Le Grand (93). Lors de la perquisition récemment menée dans l'habitation, les forces de l'ordre ont notamment découvert une dizaine de galettes de crack et pu identifier près de soixante potentiels clients. Grâce aux constatations, les enquêteurs ont estimé la naissance de ce réseau criminel à partir 2019.

Papa M’Baye G. a finalement été interpellé en flagrant délit mardi 11 avril, alors qu'il venait de vendre deux galettes de crack à une consommatrice. Son colocataire et vendeur Mouhamed T., avait été arrêté à Noisy Le Grand, un peu plus tard dans la journée. Quant à Moussa S., qui revendait la drogue de Papa M’Baye G., n'hésitant pas à s'octroyer des prestations sexuelles en échange de drogue auprès de certaines clientes, avait été appréhendé le lendemain.

Déférés en comparution immédiate à la suite de leur garde à vue, les trois individus ont été condamnés par le tribunal de Bobigny. Papa M’Baye G. et Mouhamed T. ont été condamnés respectivement à quatre ans et deux ans et demi de prison ferme avec mandat de dépôt, tandis que Moussa S. a été condamné à douze mois avec sursis, toujours selon cette source policière.