Var : une résidence insalubre squattée par les clandestins et touchée par le trafic de drogue

Depuis plusieurs années, une résidence de la Seyne-sur-Mer est squattée par de nombreux clandestins. Les locataires, toujours sur place, vivent dans l'insalubrité et l'insécurité permanente.

«La tour de l'horreur». Des infiltrations d'eau, des rats, des cafards... Dans la cité Berthe, à La Seyne-sur-Mer (Var), l'insalubrité d'un immeuble rend le quotidien des habitants difficile depuis plusieurs années. «J'ai peur que le plafond tombe sur la tête de mes enfants quand ils se douchent [...], c'est déjà arrivé», témoigne Hannan, locataire depuis 20 ans.

En cause : la présence de nombreux squatteurs qui, en tentant de connecter à l'eau et à l'électricité, provoquent des inondations et des incendies, selon l'Office HLM.

Dans l'immeuble, au moins quinze appartements sont occupés par des personnes en situation irrégulière. C'est le cas de Hakim, qui vit dans l'un d'entre eux depuis huit mois : «J'ai un collègue qui m'a proposé de venir vivre ici, gratuitement. J'ai de l'argent, mais je n'ai pas de papiers. Comment je paie ?», déclare-t-il au micro de CNEWS.

Comme d'autres squatteurs, Hakim a reçu de multiples avis d'expulsion, mais n'a pour le moment pas prévu de quitter les lieux.

Les locataires dénoncent également l'insécurité permanente dans l'immeuble et le trafic de drogue. L'Office HLM, conscient de la situation, assure que d'ici un mois, tous les squatteurs seront expulsés.