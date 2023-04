Santé : après une opération qui tourne mal, elle oublie les 42 premières années de sa vie

Après une intervention chirurgicale à l'automne dernier, une femme de 43 ans s'est réveillée en ayant oublié les 42 premières années de sa vie. Elle vient de témoigner sur son expérience troublante.

Le constat est glaçant. Alors qu'elle devait prévenir une rupture d'anévrisme, il y a un peu plus d'un an, Jaël a subi une intervention en neurochirurgie et s'est réveillée sans aucun souvenir. «J'ai perdu les 42 premières années de ma vie» a-t-elle confié à Franceinfo. En effet, entre 90 et 95% de sa mémoire sensorielle semble avoir disparu. Son témoignage, intitulé «Mémoires envolées», a été diffusé dans «Envoyé spécial», jeudi 20 avril sur France 2.

«Morte-vivante»

Impossible en effet pour la jeune femme de se rappeler, ni de son propre visage, ni de celui de ses proches, et notamment de son compagnon, avec lequel elle était en couple depuis deux ans. «Tu as la personne que tu aimes en face de toi, et tu vois que ça ne renvoie... pas rien, mais juste de l'angoisse», a confié ce dernier.

Jaël s'est décrite comme «une morte-vivante». «Un être humain, ce qui fait sa richesse, c'est ce qu'il a vécu, ce qu'il aime, c'est ce qui compose ce qu'il est depuis qu'il est né. Quand on n'a plus ça, on vit debout mais on vit mort» peut-on lire dans La Dépêche.

Elle a alors décidé d'être «une survivante», pour enfin commencer, non pas «à aller mieux», mais «à avancer», explique Franceinfo. Jaël a désormais quitté Paris pour les Bouches-du-Rhône à Marseille.