Réforme des retraites : «En allant contre la volonté du peuple, Emmanuel Macron a jeté les Français dans la rue», déclare Marine Le Pen

En déplacement ce samedi 22 avril à Beaucroissant dans l'Isère, Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale s'en est pris à Emmanuel Macron qu'elle estime être allé «contre la volonté du peuple» sur la réforme des retraites.

La réforme des retraites ne passe pas. Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée, était en déplacement ce samedi 22 avril dans les allées de la foire de Beaucroissant en Isère.

La députée RN s'est attaquée au président de la République au sujet de la réforme des retraites. «En allant contre la volonté du peuple, Emmanuel Macron a jeté les Français dans la rue», a-t-elle affirmé.

Marine Le Pen a reproché à Emmanuel Macron sa volonté de faire passer la réforme des retraites, majoritairement rejetée par les Français. «Quand le peuple français ne veut pas, on prend sa réforme et on l'a remise au placard», a ajouté l'ancienne candidate à l'élection présidentielle. Et de poursuivre : «Quand le peuple dit non, c'est non».

En passant en force la réforme des retraites, en allant contre la volonté du peuple français, Emmanuel Macron a jeté les Français dans la rue. Il refuse aujourd’hui de les écouter et de les entendre. pic.twitter.com/9fPAV1nrKS — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 22, 2023

une «vision d’écologie punitive portée par EELV»

La présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée est également intervenue sur le projet écologique du parti EELV dénonçant une «vision d’écologie punitive». «C'est une politique antihumaniste qui s’oppose à tout», a-t-elle affirmé sur Twitter.

«Que veulent les Verts ? Qu'on casse des cailloux, qu'on revienne à l'âge de pierre ?» a poursuivi Marine Le Pen.

Je m’oppose à cette vision d’écologie punitive qui est portée par EELV, qui est une politique antihumaniste et qui s’oppose à tout. L’écologie que je défends, c’est celle du progrès et de la science ! pic.twitter.com/oB0frg9tsU — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 22, 2023

Cette intervention politque intervient alors que plusieurs milliers de manifestants se sont déplacés à Vendine dès ce samedi, lors de la mobilisation contre le projet de l’autoroute A69, reliant Castres (Tarn) à Toulouse (Haute-Garonne). Une action soutenue par de nombreux élus EELV dont la députée Sandrine Rousseau, présente sur place.