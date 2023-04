EuroMillions : un gagnant n'a plus que 5 jours pour se manifester

Un joueur de l'EuroMillions a remporté un million d'euros, lors du tirage du mardi 28 février 2023. Il ne s'est toujours pas manifesté.

Le temps presse. La Française des Jeux recherche l'heureux gagnant du million d'euros lors du tirage de l'EuroMillions du 28 février dernier, validé dans les Hauts-de-Seine. Ce dernier n'a toujours pas réclamé son gain, et n' a plus que quelques jours devant lui, jusqu'au 28 avril à 23h59 précisément, pour se présenter, sans quoi il pourrait passer à côté de cette somme conséquente.

S'il se reconnaît, le gagnant est invité à contacter le service client de la Française des Jeux au 09 69 36 60 60. Le retardataire sera ensuite mis en contact avec les équipes Accompagnement et Expérience Gagnants, a indiqué la FDJ à actu Hauts-de-Seine.

Si personne ne venait réclamer son gain, la somme «serait remise en jeu sous forme de cagnotte exceptionnelle, par exemple», a précise la FDJ. My Million «garantit un gagnant à un million d'euros en France à chaque tirage (le mardi et le vendredi), a rappelé le premier acteur français des jeux d'argent et de hasard.