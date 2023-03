Loto : trois Français remportent 2 millions d’euros grâce aux dates des guerres mondiales

Trois personnes se sont partagées les 6 millions d'euros en jeu lors du Loto du 1er mars 2023. Une somme remportée grâce aux dates des deux guerres mondiales.

C’est une coïncidence qui a fait bien des heureux. Trois personnes ont remporté le jackpot du Loto du 1er mars dernier, soit 6 millions d’euros, qui sera partagé en parts égales. Et cela grâce aux dates des deux guerres mondiales comme le rapporte le Parisien : 14-18-21-39-45 et un numéro chance, le 8.

Un choix entièrement lié à l'histoire pour un gagnant

Cette combinaison, qui est une première dans l’histoire de la Française des jeux, reprend dans l’ordre les dates de la Première Guerre mondiale (1914-1918), l’écart entre les deux conflits (21 ans), ainsi que les dates de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945). Sans oublier le 8, lié à la date de capitulation de l’Allemagne nazie, survenue le 8 mai 1945.

Les trois gagnants ne se connaissent pas. L'un d'eux, résidant à Paris, a coché ces numéros en référence direct aux deux guerres mondiales. L’un des autres gagnants, situé dans le Pas-de-Calais, a choisi le 14 et le 18, avant de cocher le 39 et le 45 afin de faire correspondre les deux guerres mondiales et d’ajouter le 21 et le 8 en numéros fétiches, comme le précise le Parisien. Quant au troisième vainqueur du jackpot, il s’agit tout simplement de dates historiques au sein de sa famille.

Avec ces choix, les trois gagnants pourront profiter de leurs gains de diverses manières et comme la plupart des gagnants de la grande loterie nationale : voyages, achats immobiliers ou épargne pour la retraite.