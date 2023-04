Franz-Olivier Giesbert : «Macron est arrivé comme stagiaire et 'pouf' il est parachuté par la volonté des Français président de la République»

Ce dimanche 23 avril, le journaliste et écrivain, Franz-Olivier Giesbert, était l'invité du Grand Rendez-Vous sur CNEWS.

Franz-Olivier Giesbert, était l'invité du Grand Rendez-Vous sur CNEWS, ce dimanche 23 avril. Le journaliste mais aussi écrivain est revenu sur l'arrivée du Président de la République, Emmanuel Macron, à la tête de la France.

«Moi je crois que ce qui est fascinant dans l'histoire d'Emmanuel Macron, quand on l'écrira plus tard, c'est qu'il est arrivé comme stagiaire, c'est-à-dire qu'il a été vaguement ministre, il a travaillé dans les cabinets ministériels, il a été banquier et pouf, il est parachuté par la volonté des Français, Président de la République, mais il n'a pas les clefs. Il ne sait pas comment ça marche», a déclaré Franz-Olivier Giesbert.

«Je dirai qu'aujourd'hui, il n'a toujours pas appris»

Toutefois, il n'a pas manqué d'évoquer son manque de popularité actuel, notamment en raison de la réforme des retraites : «Et moi, comme il semblait intelligent, je pensais qu'il apprendrait vite. Je dirai qu'aujourd'hui, il n'a toujours pas appris. Pourquoi ? Il parle tout le temps, il est à la télé tous les soirs, pourquoi il ne l'a pas fait avant ? Pourquoi il ne l'a pas fait au moment des retraites ?», a ajouté le journaliste.

Alors que le Président de la République fait souvent des vidéos pour ses réseaux sociaux, Franz-Olivier Giesbert en a profité pour donner son avis sur sa communication : «on ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron parle. Il fait de a communication. La communication c'est quoi, c'est Narcisse. Je me montre, j'apparais.»