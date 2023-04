Paris : Anne Hidalgo réclame la mise en place d'un congé menstruel

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé, par le biais d’une lettre adressée à la Première ministre, Elisabeth Borne, sa volonté de mettre en place un congé menstruel pour toutes les agentes de la ville de Paris.

Un congé menstruel à Paris ? Après la commune de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), qui a été la première en France à proposer un congé menstruel à ses employées, la capitale française se verrait bien embrayer le pas, en permettant aux femmes qui souffrent de règles douloureuses ou de pathologies comme l’endométriose de prendre des jours de congé supplémentaires, révèle le Parisien.

«Avec le congé menstruel, nous aimerions faire en sorte que les femmes n’aient plus à passer par un médecin et n’aient pas de jours de carence», précise Antoine Guillou, adjoint à la maire de Paris en charge des ressources humaines, du dialogue social, et de la qualité du service public. En effet, pour l’heure, les agentes de la ville de Paris qui souhaitent s’absenter à cause de leurs menstruations doivent recourir à un arrêt maladie, et voient donc leur salaire amputé de jours de carence.

Un vide juridique à corriger

Plus concrètement, la mairie de Paris demande au gouvernement de corriger un vide juridique, qui ne permet pas, en théorie, aux collectivités de mettre en place cette mesure de leur propre initiative. «Dans la fonction publique, le cadre législatif et réglementaire, et notamment les dispositions relatives aux jours de carence et aux autorisations spéciales d’absence (ASA), semblent sujets à des interprétations diverses en fonction des territoires et des employeurs», écrit ainsi Anne Hidalgo dans sa lettre.

En effet, depuis la loi Dussopt de 2019, la durée de travail des membres de la fonction publique est harmonisée et les collectivités locales ne sont plus en mesure d’accorder de nouveaux congés à leurs agents. «Nous ne demandons pas au gouvernement d’instaurer lui-même le congé menstruel, puisque le ministre de la Fonction publique a déjà affirmé qu’il n’y était pas favorable. Nous leur demandons simplement de nous laisser la possibilité d’agir», explique Antoine Guillou.

Un congé fausse couche et l'allongement du congé pour deuil

Dans cette même lettre, Anne Hidalgo a également informé la Première ministre de son intention de mettre en place un «congé fausse couche» qui serait étendu au second parent afin «qu’il puisse accompagner la femme qui subit ces traumatismes physiques et psychologiques». Enfin, la maire de Paris a aussi annoncé son souhait d’allonger la durée du congé pour deuil d’un proche, qui est actuellement de trois jours.

Le congé menstruel a déjà été mis en place dans de nombreux pays, à l’image de l’Espagne, du Japon, de la Zambie ou encore de l’Indonésie. Mais aussi dans certaines sociétés privées comme le groupe Carrefour.