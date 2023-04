Immigration : le gouvernement renonce à une nouvelle loi dans l'immédiat, faute de majorité

La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé ce mercredi 26 avril que le projet de loi sur l'immigration voulu par Emmanuel Macron ne serait finalement pas présenté dans l'immédiat, faute de majorité.

Elle ne se fera pas comme annoncée. La loi immigration du gouvernement a été une fois de plus repoussée, a annoncé Elisabeth Borne ce mercredi. Selon elle, le manque de consensus sur le sujet la rend impossible à mettre en place pour le moment.

Des tractations devraient donc continuer à avoir lieu entre les différents partis, pour construire un texte susceptible d’être voté. Elisabeth Borne a prévenu que si un accord global ne ressort pas, «nous présenterons en tout état de cause un texte à l'automne avec comme seule boussole l'efficacité», sans se montrer plus précise.

La Première ministre a mis en cause Les Républicains : «il n'existe pas de majorité pour voter un tel texte, comme j'ai pu le vérifier hier en m'entretenant avec les responsables des Républicains», a-t-elle affirmé.

Les Républicains annoncent leur porpre texte

En réponse aux propos de la Première ministre, Les Républicains ont annoncé qu’ils déposeront eux-mêmes une proposition de loi sur le sujet.

Alors que le gouvernement souhaite l'équilibre entre expulsions des étrangers qui menacent l'ordre public et meilleure intégration des sans-papiers, notamment par la régularisation des travailleurs dans les secteurs en tension, les propositions de la droite sont plus franches, rappelle l’AFP, en citant Eric Ciotti : «plus aucun droit pour les clandestins, plus de prestations sociales dès le premier jour pour les réguliers», ou encore traiter «les demandes d'asile à la frontière».

Le dirigeant LR a estimé que le gouvernement n'était pas prêt à ajouter ces points dans son texte.

Elisabeth Borne a tenté de rappeler que la lutte contre l'immigration illégale restait une priorité de l'exécutif, mais a estimé que le débat pourrait diviser le pays.