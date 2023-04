Voici les départements où les automobilistes reçoivent le plus de PV

Selon les chiffres publiés par la Sécurité routière, les contraventions envers les conducteurs sont plus nombreuses dans certains départements de France. Voici la liste de ceux où les PV sont le plus généreusement distribués.

C'est la hantise de tous les automobilistes. En 2022, quarante millions de contraventions ont été dressées en France, un niveau qui n’avait plus été atteint depuis la crise sanitaire et celle des Gilets jaunes, selon nos confrères d'AutoPlus, qui citent les derniers chiffres de la Sécurité routière.

Mais tous les départements ne sont pas égaux. Certains départements comptent un plus grand nombre de contraventions que d'autres. En tête, on retrouve Paris (275 contraventions pour 1.000 habitants), puis les Alpes-Maritimes (96 contraventions pour 1.000 habitants) et les Bouches-du-Rhône (90 contraventions pour 1.000 habitants).

Une disparité des PV sur le territoire

De même, il faut noter qu'il y a aujourd'hui davantage de contraventions dressées dans le nord et le sud du pays, que dans l'Ouest. Les régions Bretagne, Pays de la Loire ou encore Centre-Val de Loire sont en effet beaucoup plus épargnées.

À l'inverse, certains départements font figure de mauvais élèves, avec une progression nette du nombre de PV dressés. C'est le cas notamment de la Côte-d'Or (+31% entre 2020 et 2021), de la Creuse (+29%) et de la Loire (+24%).

A contrario, le nombre de contraventions a diminué dans d’autres départements. Comme dans le Vaucluse (-21% entre 2020 et 2021), le Maine-et-Loire (-17%) et le Loiret (-17%).