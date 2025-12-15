Il part en vacances, la mairie transforme sa place en stationnement pour personnes handicapées et le verbalise

Un Britannique parti en vacances a eu la surprise d'être verbalisé pour stationnement sur une place PMR (réservée aux personnes à mobilité réduite). Le marquage au sol autour de sa voiture avait été modifié durant son absence.

Certaines mésaventures peuvent alourdir douloureusement le budget des vacances. Au Royaume-Uni, un automobiliste a reçu plusieurs contraventions alors qu'il était en congé. La place sur laquelle il avait laissé sa voiture, ordinaire à son départ, s'était changée en stationnement pour personnes en situation de handicap à son retour.

D'après les informations du Sun, Paul (dont le prénom a été modifié), a trouvé quatre amendes d'une valeur totale de 640 livres, soit 730 euros, à son retour de vacances. Chacune affichait le même motif : stationnement sur une place PMR.

Pourtant, cet habitant de New Addington, une ville située au sud de Londres, était convaincu d'avoir garé son véhicule sur une place ordinaire. Il l'avait d'ailleurs choisie dans la rue devant chez lui, afin que la voiture reste dans le champ de la caméra de vidéosurveillance de son domicile pendant son absence.

Une technique pour gagner du temps

Sans le savoir, Paul avait été bien inspiré car ce détail lui a permis de percer le mystère. «Sur ma petite caméra, je vois [des agents mandatés par la ville] en train de créer un emplacement réservé aux personnes handicapées autour de ma voiture. C’est dingue», a-t-il expliqué au Sun.

Les autorités locales ont confirmé qu'il leur arrivait «couramment» de changer le marquage au sol autour de voitures déjà stationnées, afin de gagner du temps. Dans le cas de Paul, elles ont toutefois reconnu que les contravention étaient injustifiées et on assuré avoir fait le nécessaire pour qu'elles soient annulées.