1er-Mai : Interpellée par la police, une manifestante blesse deux agents et provoque un accident dans la voiture qui la conduisait au commissariat

Interpellée par des policiers en marge de la manifestation toulousaine du 1er mai, une jeune femme s'est rebellée dans la voiture des agents et a frappé le chauffeur qui a perdu le contrôle et heurté une voiture qui arrivait en face. Un second policier a également été blessé.

Une succession de violence. Alors qu'elle était transférée au commissariat central de Toulouse (Haute-Garonne), après avoir été interpellée en marge de la manifestation du 1er mai, une jeune femme s'est rebellée dans la voiture des forces de l'ordre causant un accident, rapporte La Dépêche.

Tout avait commencé lorsque la jeune femme avait tenté de s'échapper avant d'être maîtrisée par les gardiens de la paix. Alors qu'ils se dirigeaient vers l'Hôtel de police, une dispute a commencé entre la manifestante et un des policiers, installé à l'arrière du véhicule.

L'opposante lui a asséné plusieurs coups puis a donné une violente frappe avec son pied au conducteur qui a perdu le contrôle du véhicule, en percutant un autre en sens inverse.

Les deux fonctionnaires ont été transférés aux urgences de l'hôpital Purpan pour effectuer des examens mais s'en sont sortis sans blessures graves, malgré un choc très violent. La manifestante a été placée en garde à vue après avoir été prise en charge par une nouvelle brigade.