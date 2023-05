Météo : ces 12 départements encore maintenus en vigilance «orages» ce lundi

Le temps restera encore très instable ce lundi 8 mai sur la partie est du pays. Météo-France a maintenu douze départements en vigilance jaune «orages».

Attention aux orages sur la partie est du pays. Douze départements sont maintenus en vigilance jaune ce lundi 8 mai par Météo-France.

Les départements concernés sont le Var, les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence, le Jura, le Doubs, Haute-Saône, le territoire de Belfort, les Vosges, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Meurthe-et-Moselle, et la Moselle.

Le ciel est nuageux du Sud-Ouest aux frontières du nord et quelques grisailles peuvent être observées le matin. Elles se seront dissipées cet après-midi laissant place à des éclaircies plus franches. De faibles averses devraient circuler de la Franche-Comté à l'Alsace.

L'après-midi, ces averses deviendront par endroit orageuses et déborderont jusqu'à l'est lorrain et les Alpes-du-sud.

Cette vigilance jaune «orages» est valable jusqu'à minuit ce lundi.