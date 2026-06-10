Météo : à partir de quand les fortes chaleurs vont-elles faire leur retour dans l’Hexagone ?

Après un premier épisode caniculaire au mois de mai, la France a connu un début de mois de juin plus frais mais l'accalmie promet d'être de courte durée puisque de fortes chaleurs sont attendues dans l'Hexagone dans les tout prochains jours.

Le soleil de retour sur une grande majorité du pays. Si l'été commencera officiellement dans une dizaine de jours, à savoir le dimanche 21 juin prochain, les températures estivales n'ont pas attendu pour faire brièvement leur apparition en France. Après un épisode caniculaire à la fin du mois de mai, les premiers jours du mois de juin ont été marqués par une importante chute des températures sur une majorité du pays. Une douceur qui ne va pas s'installer durablement puisque de fortes chaleurs sont annoncées dans les prochains jours.

Ce mercredi et ce jeudi, les températures devraient rester équivalentes à celles du début du mois de juin mais à partir de vendredi, d'importantes chaleurs sont attendues sur l'Hexagone. Elles arriveront d'abord par la partie sud du pays avant de se généraliser à l'ensemble du pays dans les jours suivants : «Le temps ensoleillé s’installe d’abord sur une grande moitié sud vendredi avant de gagner l’ensemble du pays pour le week-end. Dès vendredi, le seuil de chaleur (ou «les 25 °C») seront de retour jusqu’à la Loire. Les 30 °C eux, risquent d’être atteints ou dépassés sur les régions méditerranéennes, ainsi que dans les Landes», a écrit Météo-France sur son site.

jusqu'à 35 °C ce week-end

Cette hausse des températures est la conséquence d'«un puissant anticyclone positionné sur l’Atlantique», ajoute l'institut météorologique. Le week-end s'annonce donc particulièrement chaud, notamment en Aquitaine : «Samedi 13 et dimanche 14 juin, les températures devraient atteindre fréquemment 32 à 35 °C en Aquitaine, ainsi que du Roussillon au Languedoc et dans l’intérieur provençal. Dimanche, les fortes chaleurs (ou «les 30 °C») pourraient remonter davantage vers le nord, probablement jusque vers la Loire et une partie sud de la Bretagne pourrait être concernée», a ajouté Météo-France.

Après ce week-end, les fortes chaleurs et le soleil vont durablement s'installer dans le ciel français la semaine prochaine. Ainsi, à partir du mercredi 17 juin, les températures dépasseront les 30 °C sur la majorité du territoire.

@Météo-France : prévisions faites à la date du jeudi 18 juin

En France, les autorités se sont préparées à un été particulièrement chaud. Ainsi, Sébastien Lecornu a réuni tous les ministres à la fin du mois de mai pour préparer le pays aux fortes chaleurs attendues dans les prochains mois.

Plus tôt lors du mois de juin, Météo-France avait émis un bulletin concernant les températures attendues en juin, en juillet et en août 2026. L’organisme météorologique de référence avait mis en avant une tendance de températures plus élevées que les normales de saison dans l’Hexagone, avec «des probabilités plus fortes sur les Alpes, les régions méditerranéennes et la Corse».

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