Agnès Pannier-Runacher : «comme tous les ministres, je n'ai pas peur du peuple et le président non plus»

«Comme tous les ministres, je n'ai pas peur du peuple et le président non plus», a affirmé ce mardi dans la Matinale de CNEWS Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique.

Invitée de CNEWS mardi 9 mai et interrogée sur les nombreuses manifestations ou actions organisées lors des déplacements des membres du gouvernement et d’Emmanuel Macron, Agnès Pannier-Runacher, à la tête du ministère de la Transition énergétique, a affirmé que «comme tous les ministres, je n’ai pas peur du peuple et le président non plus».

Elle a expliqué avoir participé aux commémorations du 8-Mai à Lens et ne pas avoir rencontré de problème avec les Français. Selon elle, il ne faut donc pas avoir peur lors des déplacements.

La ministre a estimé qu’Emmanuel Macron «est l’un des rares présidents à être sorti dans des moments de tension sociale, là où couramment, à l’Elysée, on protégeait les présidents de la République».

Pour rappel, depuis la promulgation de la réforme des retraites, presque tous les déplacements du chef de l’Etat et de ses ministres sont accompagnés par des rassemblements de manifestants, qui s’équipent de casseroles pour faire du bruit et marquer leur mécontentement.