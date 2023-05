Crise du logement : que pourrait annoncer le gouvernement pour venir en aide aux Français ?

Le gouvernement doit présenter ce mardi 9 mai des propositions issues des consultations du Conseil national de la refondation (CNR) afin de répondre à la crise du logement, qui touche près de 4 millions de Français.

Un sujet en tête de la pile de dossiers des «cent jours» d'Emmanuel Macron. Ce mardi 9 mai, le ministre du Logement Olivier Klein doit présenter les propositions issues des consultations du Conseil national de la refondation (CNR), tâchant de répondre à la crise du logement.

Le CNR Logement, rajouté sur le tard à la série des CNR thématiques (santé, jeunesse, service public…) voulus par Emmanuel Macron souhaite régler les maux de 4 millions des Français mal-logés.

Depuis son lancement fin novembre, des personnalités reconnues du monde du logement ont recueilli doléances et propositions sur trois sujets : «Comment redonner aux Français du pouvoir d’habiter ?», «Réconcilier la France avec la production de logements nouveaux» et «Faire du logement l’avant-garde de la transition écologique».

Simplifier les aides

La plupart des préconisations transmises à Olivier Klein visent à simplifier ou à rendre plus efficaces les aides et dispositifs fiscaux, les mécanismes de décision des collectivités ou l'accompagnement des personnes vulnérables.

Mais certaines d'entre elles introduiraient des changements majeurs, comme l'encadrement des prix du foncier, sur le modèle de ce que certaines métropoles appliquent déjà pour les loyers, ou l'instauration dans certaines zones d'une densité minimale pour les nouvelles constructions, afin de limiter l'étalement urbain.

Des revendications récurrentes des professionnels, telles que des incitations financières pour les maires bâtisseurs, ou la création d'un statut du bailleur privé, ont également été proposés à Olivier Klein, à qui reviendra le dernier mot.

Une urgence pour les associations

Si l’exécutif semble vouloir prendre le problème à bras-le-corps, les fédérations professionnelles, les bailleurs sociaux et les associations d'aide aux mal-logés s'agacent de plus en plus ouvertement de voir se multiplier les consultations, trop peu suivies d'effet selon eux.

«Le gouvernement doit arrêter de tergiverser, il doit agir», avait imploré Emmanuelle Cosse, la présidente de l'Union sociale pour l'habitat, qui représente les bailleurs sociaux, lors d’un récent point presse.