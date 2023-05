Nord : un jeune homme meurt calciné dans une voiture après un accident, une bagarre éclate sur les lieux

Un homme d'une vingtaine d'années est mort calciné après un grave accident de la route survenu à Abscon (Nord), ce dimanche 7 mai.

L'élue de la commune a déploré un «terrible drame». Un homme d'une vingtaine d'années est mort calciné à Abscon (Nord), dimanche, à la suite d'un grave accident de la route, d'après une information de La Voix du Nord.

Selon un témoignage au quotidien régional, «la voiture est rentrée dans le terre-plein», dans le centre-ville, «et a ensuite tapé des véhicules, avant de voler en directio d'une maison». La jeune femme témoin de la scène a expliqué que la voiture roulait à une vive allure, «plus de 180 km/h», et a évoqué une possible course «avec un autre automobiliste».

Pris au piège dans l'habitacle, le jeune homme est mort calciné, tandis que plusieurs autres passagers ont été blessés dans l'accident, mais ont pu être extraits avant que la voiture ne prenne feu. La maire de Denain, Anne-Lise Dufour-Tonini, a fait état d'un individu dans un état grave. Au total, au moins huit personnes ont été blessées ce dimanche, après la collision.

Dans un message posté sur Facebook, l'élue de la commune d'un peu plus de 4.000 habitants a présenté ses «condoléances attristées aux proches du défunt».

Une situation confuse à l'arrivée des secours

Dès l'arrivée du Sdis 59 sur les lieux du drame, la situation se serait envenimée a confié France Bleu Nord, qui explique qu'une rixe impliquant une quinzaine de personnes aurait éclaté.

Deux d'entre elles auraient d'ailleurs été blessées suite à cet affrontement, puis conduites à l'hôpital de Valenciennes, a précisé cette même source.

Les circonstances de cet accident ne sont toujours pas connues, et une enquête a depuis été ouverte.