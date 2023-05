Sécheresse : voici les piscines qui pourront encore être remplies à partir de ce mercredi 10 mai dans les Pyrénées-Orientales

La préfecture des Pyrénées-Orientales, le seul département classé entièrement en alerte renforcée sécheresse depuis le 23 février, a annoncé l'interdiction du remplissage des piscines à compter de ce mercredi 10 mai. Mais quelques cas pourront faire exception à la règle.

La sécheresse continue de sévir en Occitanie. La préfecture des Pyrénées-Orientales a publié un arrêté ce mercredi 10 mai visant à réglementer l'utilisation de l'eau dans le département le plus touché par le manque d'eau. Parmi les interdictions figurent l'arrosage des pelouses et espaces verts, des potagers, mais aussi le remplissage des piscines pour les particuliers. Cependant, il sera possible de le faire dans quelques cas exceptionnels.

Risque pour la structure

Le remplissage sera autorisé pour les piscines privées seulement si les travaux de construction du bassin ont été engagés avant la date de l'arrêté et que l'absence d'eau menace celui-ci.

«Dans le cas de travaux de construction d’un bassin engagés avant la date de publication du présent arrêté, et dans le seul cas où peut être établi auprès de la police de l’eau un risque d’atteinte à l’intégrité du bassin en cas d’absence de mise en eau, le premier remplissage du bassin est autorisé», précise l'arrêté préfectoral.

hôtels et résidences

Pour les lieux publics disposant de bassins, le remplissage sera réglementé. La préfecture des Pyrénées-Orientales a indiqué que le remplissage «des piscines municipales, d'hôtels, des campings, des résidences de tourisme ou encore des parcs de loisirs se limitent strictement aux quantités imposées et prennent en compte les bonnes pratiques «sécheresse» édictées par l’Agence régionale de santé (ARS).

Invité sur CNEWS ce mercredi, le propriétaire du camping La Mignane à Elne Pascal Moussu, a expliqué avoir «momentanément renoncé au projet de construction de la piscine du lieu de vacances suite aux nombreuses restrictions». «Nos piscines sont en stand-by», a-t-il regretté.

Les vidanges tolérées

À défaut de pouvoir remplir les piscines comme à l'accoutumée, les vidanges, elles, seront permises sous certaines conditions. «La vidange des piscines dans le milieu naturel est soumise à la validation de l’ARS ; le rejet doit impérativement faire l'objet d'une neutralisation préalable du chlore, du pH et tout autres produits présent dans le bassin. Les vidanges de piscines dans le système d'assainissement collectif sont interdites sans autorisation administrative préalable de la structure compétente en matière d'assainissement», a poursuivi l'administration.

Cet arrêté préfectoral prévoit également l'interdiction de la vente et l'achat de piscines et bassins, préalablement annoncée par le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, soulignant non pas «une décision du gouvernement», mais bien «la réalité de la nature et de la situation dans laquelle nous sommes», un peu plus tôt ce mercredi.