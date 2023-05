Drapeau européen, portrait d’Emmanuel Macron… Quels changements à venir pour les mairies ?

L’Assemblée nationale a voté dans la nuit de mercredi à jeudi une proposition des députés macronistes visant à rendre obligatoire les drapeaux français et européen au fronton des mairies de plus de 1.500 habitants.

Un texte décrié. Au terme d’un long examen, souvent tendu, l’Assemblée nationale a voté, dans la nuit de mercredi à jeudi, une proposition de loi visant à rendre obligatoire le pavoisement des drapeaux français et européen au fronton des mairies de plus de 1.500 habitants.

Des amendements ont assoupli le texte initial, en permettant que les drapeaux puissent être hissés à proximité des mairies ou sur leurs toits et surtout en exemptant les communes de moins de 1.500 habitants de cette obligation, pour des raisons financières.

A un an des élections européennes, le rapporteur Renaissance Mathieu Lefèvre a assumé le caractère clivant de sa proposition. En effet, le texte a largement divisé au sein même de la Nupes. Si les Insoumis et communistes ont raillé «la tentative de diversion» du camp présidentiel pour tenter de tourner la page des retraites, les socialistes et les écologistes, plus attachés à l’Union européenne, se sont montrés moins réticents à la proposition de la majorité.

Du côté du Rassemblement national, le député Jean-Philippe Tanguy a lancé une attaque frontale contre le drapeau étoilé, qui ne porte selon lui «aucun symbole».

Le portrait d’Emmanuel Macron obligatoire

Les parlementaires ont voté un amendement rendant obligatoire l’affichage du portrait d’Emmanuel Macron dans toutes les mairies de France. Une décision qui a fait grincer des dents.

En réaction, le député insoumis Antoine Léaument a invité «les maires de France à décrocher les portraits d’Emmanuel Macron».

La loi «drapeaux» est devenu une loi «culte du chef».





Les macronistes ont voté l’obligation de mettre le portrait de Macron dans TOUTES les mairies.





Pour protester contre cette loi ET la réforme des retraites, j’invite les maires de France à décrocher les portraits de Macron. — Antoine Léaument (@ALeaument) May 10, 2023

Devise et déclaration des Droits de l’Homme

Deux autres amendements ont également été voté. Un pour apposer la devise Liberté, Egalité, Fraternité sur leurs façades, déposé par Antoine Léaument, et un autre pour afficher la déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen à l'intérieur, à l’initiative du député LR de la Manche Philippe Gosselin.