«Il n’y a pas du tout de pause dans l’ambition climatique» : Elisabeth Borne revient sur les propos d'Emmanuel Macron

Après les déclarations d’Emmanuel Macron concernant les normes environnementales en Europe, sa Première Ministre, Élisabeth Borne, a tenu à éclaircir la situation, en affirmant qu'«il n’y a pas du tout de pause dans l’ambition climatique».

Une mise au point. Élisabeth Borne a assuré, ce samedi 13 mai, qu'«il n'y a pas du tout de pause dans l'ambition climatique» de la France, après les déclarations controversées d'Emmanuel Macron. Le président de la République avait appelé à cesser de produire de nouvelles normes environnementales en Europe.

Le chef de l'État s’était exprimé à deux reprises sur le sujet, jeudi 11 et vendredi 12 mai, alors qu'il présentait des projets de réindustrialisation de la France. Il avait ainsi estimé qu'il ne fallait plus «ajouter» de normes environnementales après l'application du Pacte vert de l'Union européenne, plaidant pour de «la stabilité» en la matière.

Ces propos ont suscité la colère de responsables et militants écologistes et des interrogations à Bruxelles. «Vous savez qu'on a porté ces dernières années, sous l'impulsion de la France et du Président de la République, des politiques très ambitieuses à l'échelle européenne. C'est le Green deal (Pacte vert, ndlr) notamment, c'est l'objectif d’atteindre la neutralité carbone en 2050», a tenu à affirmer Élisabeth Borne à Saint-Paul, sur l'île française de la Réunion, où elle achève ce samedi 13 mai, un déplacement de trois jours.

«Cette législation, elle est ambitieuse, elle nous permet de tenir nos objectifs, maintenant il faut qu’on s’emploie à la mettre en œuvre et c’est déjà une tâche très importante», a-t-elle ajouté, estimant qu'il n'était pas utile de «rajouter des normes aux normes».

Le «Pacte vert» est le paquet de textes-clés de l'Union européenne sur le climat, dont l'essentiel (réforme du marché carbone, fin des ventes de voitures à moteur thermique...) a été adopté, mais dont une partie fait encore l'objet de difficiles négociations.