Moustiques : vers une invasion de nouvelles espèces en raison du réchauffement ?

Après le moustique-tigre, d’autres espèces de moustiques pourraient essaimer sur le territoire, principalement à cause du réchauffement climatique.

Une invasion redoutée. Après le moustique-tigre, d’autres espèces pourraient faire leur apparition en France.

Le moustique-tigre, aussi appelé Aedes albopictus, est arrivé en Europe en 2004 avec le développement des flux commerciaux à travers le monde.

Presque vingt ans plus tard, d’autres espèces de moustiques sont susceptibles de débarquer en France, à cause du réchauffement climatique notamment.

Les scientifiques craignent, entre autres, le moustique égyptien et celui du Japon. Ces deux espèces sont déjà présentes sur le territoire, mais il n’y a pour l’instant rien d’alarmant.

Néanmoins, le réchauffement climatique peut accentuer leur présence et favoriser leur développement en France métropolitaine.

Si le moustique japonais se tient plutôt à l’écart des humains, le moustique égyptien, lui, a été à l’origine d’épidémies de fièvre de jaune et de dengue dans les pays du bassin méditerranéen au XIXe siècle.

Le moustique tigre, ennemi public numéro un

Pour autant, Malgré l'arrivée probable de ces deux autres espèces, le moustique-tigre reste celle qui est la plus inquiétante.

Le moustique-tigre peut en effet provoquer trois maladies chez l’Homme : le chikungunya, la dengue et le virus Zika.

Les moustiques-tigres sont de plus en plus présents en France et là-encore, le réchauffement climatique est en cause.

En effet, les vagues de chaleur et les températures douces aident cette espèce à se développer beaucoup plus vite : «En trois-quatre jours seulement, contre trois semaines en période froide» a expliqué Isabelle Estève-Moussion, ingénieure coordinatrice de la lutte anti-vectorielle à l'ARS, interrogée par France Bleu.

Les températures ont également des conséquences sur les virus portés par le moustique-tigre puisqu’ils se développent plus rapidement dans leur métabolisme et qu’ils se transmettent également plus facilement.