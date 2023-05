«Ici on peut être soi» : Pap Ndiaye lance une campagne de sensibilisation sur les LGBTphobies à l'école

A l'occasion de la journée internationale contre les LGBTphobies, l'Education nationale a lancé une campagne de sensibilisation dans les collèges et lycées.

A leur arrivée en classe, ce mercredi 17 mai, les collégiens et lycéens français ont tous été accueillis par le même message : «Ici on peut être soi». En cette journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, le ministère de l'Education nationale a lancé une campagne de sensibilisation.

Elle s'adresse à «tous ceux qui pourraient, pour quelque raison que ce soit, être empêchés de vivre pleinement leur identité», et notamment aux jeunes LGBT+. «Tous les élèves, quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, sont chez eux dans l'Ecole de la République», a écrit le ministre de l'Education nationale, Pap Ndiaye, sur Twitter.

Tous les élèves, quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, sont chez eux dans l’École de la République. Découvrez la nouvelle affiche distribuée à tous les collèges et tous les lycées pour lutter contre les LGBTphobies. #LuttonsContreLaHaine pic.twitter.com/A4uGcG9NTm — Pap Ndiaye (@PapNdiaye) May 17, 2023

Dans un communiqué, son ministère rappelle que «l'enjeu est grave» puisque les LGBTphobies s'expriment au travers d'«insultes», de «harcèlement», de «mises à l'écart» qui entraînent «échec scolaire, repli sur soi et parfois comportements suicidaires» chez la victime.

«Malgré un engagement constant depuis maintenant plus de dix ans pour faire reculer les préjugés et comportements délétères, il reste encore du chemin à parcourir pour que tous les élèves se sentent pleinement accueillis dans les établissements scolaires», poursuit la rue de Grenelle.

Des «supports pédagogiques»

Avec cette campagne, l'Education nationale espère fournir «des outils de sensibilisation, mais aussi des supports pédagogiques pour aborder les questions relatives aux discriminations et aux stéréotypes fondés sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, inscrites notamment dans les programmes de l'enseignement moral et civique».

En janvier dernier, le suicide du jeune Lucas, victime d'un harcèlement scolaire à caractère homophobe, avait ému la France entière. Pap Ndiaye avait alors annoncé vouloir franchir «une étape décisive dans la prise en compte des personnes LGBT+» en milieu scolaire.

Des ressources ont été mises en ligne sur le site du ministère, avec des outils pour comprendre comment «prévenir les LGBTphobies en milieu scolaire» et «agir en classe autour de la lutte contre les LGBTphobies». Une liste d'associations proposant des interventions sur les questions liées à l'orientation sexuelle, aux transidentités, au sexisme et à la lutte contre les LGBTphobies est notamment disponible.