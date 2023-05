SOS Homophobie alerte sur l’inquiétante hausse des agressions physiques

Un rapport de SOS Homophobie, publié ce mardi 16 mai, fait état d'une inquiétante augmentation des agressions homophobes et anti-LGBT+ en France en 2022.

Insultes, crachats, discriminations : l'homophobie est toujours présente. La haine contre les personnes LGBT+ reste «ancrée» dans la société française d'après le rapport annuel de SOS Homophobie, publié ce mardi.

«Malgré l'évolution des lois et des mentalités, aujourd'hui les personnes LGBT ne peuvent toujours pas vivre librement, telles qu'elles sont», a déploré Joël Deumier, coprésident de SOS Homophobie à l'AFP.

L'association, grâce à sa ligne d'écoute et ses espaces numériques, a recueilli 1.500 signalements en 2022. Tous sont décrits comme des situations de haine homophobe ou transphobe avec un niveau similaire à l'année précédente.

une agression tous les deux jours

Cependant, l'évolution a été analysée comme «préoccupante» concernant les agressions physiques, en hausse de 28% entre 2021 et 2022.

Certaines agressions prennent forme avec des guet-apens, tendus sur des applications de rencontres. D'une violence insensée, un couple d'hommes a notamment été agressé à coups de couteau dans le métro. Autre exemple, deux femmes ont découvert une vingtaine de crachats sur leur voiture. Enfin, un jeune homme a aussi été harcelé par un voisin et s'est vu dire qu'il «était une race qui ne mérite pas de vivre».

Des discriminations relatives à des agences immobilières «qui refusent de louer ou de vendre à des couples ou familles LBGT+» ont également été recensées.

Pour enrayer ces actes de haine, le gouvernement doit lancer une «campagne nationale de sensibilisation», estime SOS Homophobie, pour qui il faudrait également «renforcer les moyens d'enquête» et mieux former les policiers et gendarmes, qui refusent encore trop souvent de prendre en compte les plaintes des victimes.

de nouvelles mesures déployées dans les prochaines semaines

Un message qui semble avoir été dans une certaine mesure entendu puisque à l'occasion du compte rendu du Conseil des ministres, ce mardi 16 mai, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran a annoncé plusieurs dispositifs pour renforcer la lutte contre les discriminations et la haine anti-LGBT+.

Dans un premier temps, une cartographie des «zones les plus criminogènes à l'encontre des personnes LGBT» sera mise en place pour «y renforcer les dispositifs». De plus, un renforcement de la formation des policiers et des gendarmes est prévu.

Par ailleurs, des «actions visant à l'inclusion des personnes LGBT+ dans le monde du sport ainsi qu'une circulaire en relation à la prise en compte de la diversité des familles et au respect de l'identité des personnes transgenres dans la fonction publique d'Etat» devraient voir le jour. L'ancien ministre de la Santé a également fait part de la mise en place d'une nouvelle campagne scolaire contre la haine anti-LGBT.

Enfin, le gouvernement a dit travailler sur l'élaboration d'un plan pour les droits des personnes issues de la communauté LGBT+.