Salaires en France : dans quelle tranche de la population vous situez-vous ? 

La moitié des Français gagnerait moins de 2.000 euros selon sur les données de l'Insee. Un simulateur en ligne permet de savoir où se situer dans la pyramide des salaires.

Alors que l'inflation bat son plein, la question des salaires revient souvent dans les débats. En France, le salaire net médian des salariés du secteur privé est de 2.012 euros avant impôt sur le revenu selon l'Insee, ce qui signifie que 50 % des salariés français gagnent moins que cette somme.

Le site Observatoire des inégalités permet de calculer à quel niveau vous vous situez dans l'échelle des salaires en fonction de vos revenus. Il vous suffit d'indiquer le montant touché chaque mois avant prélèvement à la source. Puis vous serez redirigé vers un graphique qui vous permettra de vous situer parmi par rapport à ce que gagnent le reste des Français.

Dans le détail, d'après l'Insee, les salaires modestes et moyens sont la norme pour une large majorité des travailleurs français. En effet, 19,5 % touchent moins de 1.500 euros nets mensuels, ce qui signifie que 68,5 % des Français se situent en dessous de la barre des 2.500 euros. Concernant les tranches suivantes, un peu plus de 20% ont un salaire situé entre 2.500 et 4.000 euros. Ensuite, seulement 6,7% perçoivent entre 4.000 et 6.000 euros. Les revenus supérieurs à 6.000 euros nets concernent moins de quatre Français sur cent, soit 3,5%.

Le président Emmanuel Macron s'est exprimé sur ce thème dans une récente interview à l'Opinion : «Nous devons continuer à réduire la fiscalité sur nos classes moyennes» a-t-il avancé. Il précise qu'il s'adresse aux Français qui sont trop riches pour être aidés par des allocations et pas assez riches pour bien vivre, c'est-à-dire ceux qui touchent entre 1.500 et 2.500 euros. Cela concerne 48,8% des Français, cela rejoint la médiane des salaires à temps plein qui est de 2.012 euros.