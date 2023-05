Sondage : 9 Français sur 10 considèrent la justice trop laxiste avec les multirécidivistes

Un sondage CSA pour CNEWS, publié ce mercredi 17 mai, révèle que 89% des Français estiment que la justice est trop laxiste avec les multirécidivistes. Un score en hausse de deux points par rapport à une précédente enquête menée il y a quatre mois.

Le constat est sans appel. Selon un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, quasiment 9 Français sur 10 (89%) pensent que la justice est trop laxiste avec les multirécidivistes.

A contrario, 10% ont répondu «non» à la question de savoir si la justice est trop laxiste avec les multirécidivistes, tandis que 1% des personnes sondées ne se prononcent pas.

Surtout, concernant la part de ceux qui estiment que la justice française est trop laxiste avec les multirécidivistes, il s’agit d’un résultat en hausse de 2 points par rapport à une précédente enquête établie le 11 janvier dernier. A l'époque en effet, 87% des personnes interrogées avaient répondu positivement à cette même question.

Selon les résultats détaillés, les femmes (90%) considèrent légèrement plus que la justice est laxiste avec les multirécidivistes que les hommes (88%).

En ce qui concerne la répartition par âge, la catégorie ayant répondu le plus «oui» à l’enquête sont les plus de 65 ans (92%), suivis par les 50 ans et plus (91%) et les 35-49 (91%).

Toutes les catégories socio-professionnelles pensent que la justice est trop laxiste avec les multirécidivistes, à hauteur de 90% pour les CSP+, soit les plus favorisées, 91% pour les CSP-, les moins favorisées, et 88% des inactifs.

La droite quasi unanime

Si l’on se réfère à la proximité politique des sondés, la justice est unanimement jugée comme trop laxiste quel que soit le camp politique. A gauche, 88% des sympathisants du Parti socialiste ont répondu oui à la question posée, contre 84% pour ceux de La France insoumise et 81% du côté d’Europe Écologie-Les Verts.

A droite de l’échiquier politique, 99% des Français en accord avec les idées des Républicains estiment la justice trop laxiste avec les multirécidivistes. Un avis partagé par les électeurs du Rassemblement national, à hauteur de 97%, et l’intégralité des partisans d’Éric Zemmour et de son parti Reconquête (100%).

A noter que du côté de la majorité, ils sont 91% à être de cet avis.

La question du traitement des multirécidivistes par la justice a refait surface dans l'actualité à la suite de la fusillade survenue le 13 mai dernier dans la ville de Villerupt (Meurthe-et-Moselle), dont le principal suspect compte 140 mentions judiciaires. En effet ce dernier, né en 1985, a multiplié les allers-retours en prison depuis ses 16 ans.

Quant à la réponse politique, le 3 mai dernier, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a présenté son plan d’action pour une justice «plus rapide».

L’objectif du ministre est de répondre aux inquiétudes des Français, considérant la justice comme «trop lente» à travers deux textes : un «projet de loi d'orientation et de programmation» de la justice et un «projet de loi organique relatif à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité de la magistrature».

L’ambition est ainsi de faire passer le budget du ministère de 9,6 milliards d'euros en 2023 à près de 11 milliards d'ici à quatre ans. Mais aussi, d’entériner l’embauche de 10.000 personnes, dont 1.500 magistrats et 1.500 greffiers d’ici à 2027.

Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, du 16 au 17 mai 2023, sur un échantillon représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus.