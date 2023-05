Teknival à Villegongis : pour ses 30 ans, le festival techno a mis tout le monde «devant le fait accompli»

Sans prévenir personne, le Teknival s'est installé à Villegongis, un village de l'Indre, ce jeudi 18 mai. L'événement n'avait pas eu lieu depuis quatre ans.

Les arrêtés préfectoraux seront restés vains : malgré l'interdiction, le Teknival s'est installé ce jeudi 18 mai dans le village de Villegongis (Indre). Des dizaines de milliers de participants sont attendus au plus fort de cette grand-messe de la musique techno, qui fête ses 30 ans.

Avant la pandémie, le Teknival avait pour habitude de s'installer chaque année dans un lieu différent en France. Le Covid-19 a mis un coup d'arrêt à cette tradition et, avant ce jeudi, la dernière édition remontait à mai 2019, dans la Creuse.

En colère face au rassemblement sauvage du #Teknival à Villegongis sur la Comcom de Levroux malgré l’interdiction du @Prefet36 et la violation de la propriété agricole privée. Solidaire avec le Maire et les autorités pour encadrer les participants qui transgressent la Loi. pic.twitter.com/cOecg4FPfl — Alexis RJ, Maire de Levroux (@MaireLevroux) May 18, 2023

Dans l'Indre comme dans plusieurs départements voisins, la préfecture avait pris des arrêtés cette semaine, afin d'interdire «l'installation illégale de tout rassemblement temporaire festif à caractère musical». Mais cela n'a pas empêché des dizaines de voitures, camionnettes et semi-remorques d'affluer à Villegongis durant la nuit, pour installer le Teknival.

Selon le maire du village, Jean-Marc Sevault, personne n'avait été prévenu de leur venue. L'événement s'est installé «sur un domaine privé, une parcelle de terre qui n'est pas cultivée» et dont le propriétaire n'était pas averti. «On nous a mis devant le fait accompli», a déploré l'édile qui ajoute, philosophe : «Maintenant que c'est lancé, il n'y a plus rien à faire à part faire en sorte que ça se déroule le mieux possible, dans de bonnes conditions et sans incident».

30.000 à 40.000 personnes sont attendues ce week-end pour les 30 ans du Teknival. pic.twitter.com/Ctd2Pwxiu8 — NR Châteauroux (@nrchateauroux) May 18, 2023

De son côté, le président de la communauté de communes Levroux-Boischaut-Champagne, Alexis Rousseau-Jouhennet, est plus remonté. Sur Twitter, il s'est dit «en colère face au rassemblement sauvage du Teknival à Villegongis [...] malgré l'interdiction du préfet et la violation de la propriété agricole privée.» Décrivant auprès de La Nouvelle République «les nombreux passages [...] de voitures pleines à craquer», il s'est inquiété de voir arriver «entre 30.000 et 40.000 personnes [...] dans une commune de 120 habitants».

D'après la préfecture, le festival de musique techno «pourrait se tenir sur toute la fin de cette semaine». A la mi-journée, ce jeudi, le nombre de teknivaliers était déjà estimé «à 10.000 environ». Un centre opérationnel départemental a été activé «pour garantir la quiétude des habitants et la sécurité, notamment sanitaire, des participants».

Un dispositif de sécurité et de secours a été déployé sur le terrain et des contrôles sont réalisés par les forces de l'ordre, sur la base des arrêtés préfectoraux. 130 bénévoles issus de 11 associations de diverses régions de France ont par ailleurs été dépêchés sur place pour organiser un dispositif sanitaire et prodiguer soins et conseils aux participants.

Des vidéos et photos publiées sur les réseaux sociaux semblent montrer que les haut-parleurs installés par les organisateurs du Teknival ont commencé à diffuser de la musique à la mi-journée. La préfecture conseille «fortement» aux habitants de Villegongis d'éviter le secteur.