Oise : deux importants sites de culture de cannabis découverts

Pas moins de 450 pieds de cannabis cultivés dans des bâtiments de plus de 100 m2 ont été découverts par les enquêteurs de la Section de recherche de Paris à Arsy et Venette dans l'Oise, de quoi produire 50 kg d'herbe tous les trois mois. Un homme et une femme de nationalité serbe ont été interpellés ce mardi au terme d'un mois d'enquête, ils doivent être jugés en comparution immédiate cet après-midi.

Autant de plants cultivés en intérieur, et d'une telle qualité, c'est une découverte assez rare, de l'avis d'un enquêteur chevronné. Au cours de leur enquête, les limiers de la Section de recherche de Paris ont découvert deux sites de production, à Arsy et Venette dans l'Oise. Là, dans des bâtiments de plus de 100 m2, les gendarmes ont mis la main sur 450 pieds de cannabis qui permettaient de produire 50 kg d'herbe tous les trois mois. Pour une valorisation à 5.000 euros le kg sur le marché illégal des stupéfiants, de quoi assurer de lourds profits.

«Ce type de plantation indoor, très moderne, avec des lampes à forte puissance et une hygrométrie parfaitement régulée permet aussi aux trafiquants d'arriver à une drogue aux effets puissants grâce à un fort taux de THC», confie à CNEWS une source proche de l'enquête. À l'origine de ces cultures, les effectifs de la SR de Paris et de la gendarmerie départementale de Compiègne ont interpellé deux suspects ce mardi. Un homme d'une soixantaine d'années d'abord, de nationalité Serbe, qui vivait à Paris et faisait des allers-retours réguliers dans le pavillon loué à Arsy. Déjà connu de la police et de la justice pour des antécédents de braquage, il faisait des achats importants dans des jardineries pour cette production de drogue.

Une femme d'une cinquantaine d'années a aussi été interpellée. Serbe elle aussi et arrivée depuis peu en France, elle habitait sur le site d'Arsy, effectuant par-là même, aux yeux des enquêteurs, une surveillance permanente des trois chambres de production. Les deux individus ont été présentés à un magistrat hier et devaient être jugés en comparution immédiate cet après-midi.