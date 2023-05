La Patrouille de France fête ses 70 ans devant des milliers de fans

La patrouille de France a fêté samedi ses 70 ans d'existence en vol au-dessus de sa base de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône).

Devant des milliers de spectateurs et sous un ciel gris et parfois pluvieux, la patrouille de France (PAF) célèbre ses 70 années d'existence ce week-end sur la base aérienne 701 de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône).

Durant tout le week-end, des démonstrations sont proposées aux visiteurs. Pour les 70 ans de la patrouille de France, de nombreuses patrouilles étrangères sont invitées.

«On en est fier»

Un membre de l'association de «spotters» (observateurs passionnés d'avions DCA - Le Zinc) a exprimé sa joie concernant cet événement : «La patrouille de France, on en est fier. C’est bleu, blanc, rouge. C’est notre drapeau. Ils passent le 14 juillet, ils font le défilé du 14 juillet sur la plus belle avenue du monde. C’est magnifique. En plus, c’est les 70 ans, ce sera inoubliable».

Comme lui, des centaines de «spotters» se pressaient, appareils photos avec d'impressionnants téléobjectifs autour du cou, pour voir en fin d'après-midi passer les huit jets de la «Grande Dame», un des surnoms de la patrouille, formant un «70» dans le ciel gris.

Le meeting aérien doit se poursuivre dimanche et quelque 80.000 fanas d'aviation sont attendus tout au long du weekend sur la base aérienne 701 de Salon de Provence.