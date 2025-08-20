Paris : pourquoi la Patrouille de France survole-t-elle le ciel de la capitale ce mercredi ?

Depuis 15h ce mercredi 20 août, neuf avions de la Patrouille de France survolent la capitale à l’occasion de la journée des oubliés des vacances.

À défaut de les voir, beaucoup de Parisiens les ont entendus : les neuf Alpha Jet de la Patrouille de France survolent la capitale ce mercredi, depuis 15h, à l’occasion de la Journée des oubliés des vacances.

Créé en 1979 par le Secours populaire, cet événement solidaire vise à offrir un moment d’évasion aux familles qui n’ont pas les moyens de partir en vacances durant l’été.

Durant cette journée, qui se tient tous les ans à la fin du mois d'août, depuis plus de 45 ans, l’association organise pour des milliers d’enfants des sorties, des visites, des animations et des activités festives.

Le passage aérien de la Patrouille de France constitue l’un des temps forts de cette journée. Les avions ont décollé en début d’après-midi, suivant une trajectoire Nord-Est/Sud-Ouest incluant une boucle autour de la Tour Eiffel.

Journée des oubliés des vacances : un programme intense attend les enfants

Ce 20 août 2025, à l’occasion des 80 ans du Secours Populaire, 80.000 enfants partout en France ont été conviés à participer aux activités organisées, aux côtés de 3.000 jeunes venus des cinq continents, indique l’association sur son site officiel.

À Paris, le programme de cette journée a été intense. Ce matin, les petits Parisiens ont eu le choix entre visiter le musée du Quai Branly, le Château de Versailles, le parc France miniature, le Jardin des Plantes, le musée de l’Air et de l’Espace du Bourget, le musée national d’Histoire naturelle ou encore le Panthéon.

Des compagnies de navettes ont également offert des croisières sur la Seine. À l’heure du déjeuner, un pique-nique géant a réuni les participants sur le Champ-de-Mars, transformé pour l’occasion en vaste camp de vacances.

L’après-midi, après le spectacle aérien de la Patrouille de France, la place est donnée aux démonstrations sportives, aux ateliers de découverte des métiers, aux boîtes aux lettres des rêves. Des stands souvenirs a également été monté. Enfin, cette journée festive se clôturera par un karaoké géant au pied de la Dame de fer.