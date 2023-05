Rodéos urbains : association et syndicats s'attaquent à un arrêté autorisant l'utilisation préventive de drones en Haute-Garonne

L'Association de défense des libertés constitutionnelles et les syndicats des avocats de France et de la magistrature ont décidé d'attaquer en justice l'arrêté de la préfecture de Haute-Garonne, publié le 17 mai dernier, autorisant l'utilisation des drones dans la lutte contre les rodéos urbains.

Les rodéos urbains ne cessent de polluer la vie des habitants de Toulouse et des communes avoisinantes. Face à ce fléau qui prend de l'ampleur depuis plusieurs années et qui crée un sentiment d'insécurité chez les habitants et les commerçants, la préfecture de la Haute-Garonne avait pris cette semaine, un arrêté permettant l'autorisation des drones.

Cette mesure doit faciliter le travail des forces de l'ordre dans l'identification des auteurs de ces rodéos urbains. Elle est mise en place à Toulouse jusqu'au 18 juillet, et à Bordeaux, jusqu'au 11 juin.

Face à la dangerosité & aux nuisances des rodéos urbains P-A. Durand,@PrefetOccitanie, a décidé d’autoriser l’utilisation de drones dans 15 communes de la HauteGaronne où la récurrence de ces événements est élevée



du 18/05 au 18/07/23

https://t.co/WN197ECiiF pic.twitter.com/F0z6NEdnYj

— Préfet d'Occitanie et de la Haute-Garonne (@PrefetOccitanie) May 17, 2023

Mais des associations et syndicats voient cela d'un mauvais œil et ont décidé d'attaquer en justice cet arrêté.

Atteinte aux droits et libertés

Selon eux, cet arrêté aurait violé «les droits et libertés de dizaines de milliers de personnes résidant dans les 14 villes concernées par son application».

Audience de référé-liberté le 22 mai à 14h contre l'arrêté de @PrefetOccitanie autorisant l’utilisation de 5 #drones pour 2 mois dans 15 communes de la #HauteGaronne, avec ADELICO, @syndicatavocats - représenté à l'audience par sa pdte @DujardinClaire - et @SMagistrature. https://t.co/sQbxUV5Syr pic.twitter.com/qwN4K9EQ56 — Paul Cassia (@PaulCassia1) May 19, 2023

Ce lundi, une audience en référé-liberté aura lieu à Toulouse, contre l'autorisation d'utilisation de ces drones.