Teknival interdit à Villegongis : des festivaliers blessés par des morsures de vipères

La préfecture de l’Indre alerte sur un ennemi peu commun pour les teuffeurs. Dans un dernier communiqué diffusé ce samedi 20 mai, le préfet de l'Indre Stéphane Bredin a confirmé que quatre festivaliers du Teknival, organisé par surprise depuis jeudi à Villegongis, étaient en urgence absolue.

Parmi ces derniers, d’entre eux ont été mordus par une vipère ce vendredi. Pour sensibiliser les fêtards présents sur les lieux, la préfecture a envoyé un message sur les smartphones localisés dans la zone afin de prévenir les fêtards sur les gestes qui sauvent en cas de morsure. Dans le même temps, les postes de secours du Teknival vont diffuser un flyer explicatif sur le même sujet.

Ce dernier détaille l’attitude à adopter en cas de morsure de vipère, à savoir rester immobile et surélever légèrement, si possible, le membre atteint. Il est aussi préconisé de prévenir les secours, de ne pas toucher ou sucer la plaie et d’enlever tout objet (bagues, bracelets ou chaussures) entraînant une compression.

13 festivaliers du Teknival évacués à l’hôpital

Installé par surprise depuis jeudi matin à Villegongis (Indre) pour son 30e anniversaire, le Teknival devrait attirer jusqu’à 30.000 personnes ce week-end.

Depuis le début de l’événement, de nombreux festivaliers ont bénéficié d’une prise en charge médicale. «Les secouristes ont réalisé en cumulé 207 prises en charges (dont 66 dans la nuit). Le SDIS comptabilise en cumulé 64 entrées au poste médical avancé (29 cette nuit), dont 4 en urgence absolue, 58 en urgence relative et 2 impliqués ; 13 personnes ont été évacuées vers le centre hospitalier de Châteauroux (5 dans la nuit)», a détaillé la préfecture de l'Indre.

Le dispositif de sécurité a été renforcé en ce jour, avec 320 gendarmes engagés. Depuis 48h, 2.970 personnes et 780 véhicules ont été contrôlés, «permettant la verbalisation de 23 conduites sous stupéfiants, 4 conduites sous l'emprise d'un état alcoolique, 118 détentions de stupéfiants et 67 infractions diverses», selon le communiqué du jour.