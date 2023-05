Teknival interdit à Villegongis : environ 25.000 fêtards toujours présents ce dimanche

Depuis jeudi, la fête bat son plein à Villegongis, où s’est installé le Teknival illégalement. Ce dimanche, le nombre de festivaliers commence à refluer, mais des milliers de personnes sont toujours présentes sur les lieux.

Environ 25.000 fêtards sont toujours présents ce dimanche à Villegongis, dans l’Indre, pour le Teknival qui s’est installé illégalement sur un terrain depuis jeudi dernier. Un nombre de festivaliers en reflux, selon la préfecture du département, qui a indiqué dans un communiqué que l’ambiance était calme ce dimanche matin. Ils étaient plus de 30.000 sur place samedi.

L’important dispositif sécuritaire et médical est toujours en place pour assurer la sécurité. «387 gendarmes sont engagés sur la journée pour assurer la sécurisation du Teknival et en particulier la circulation et les contrôles aux abords, en accompagnant la fin progressive de l'événement», a précisé la préfecture.

Un plan de circulation pour l’évacuation du site du Teknival a été mis en place par la mairie de Villegongis et le président de la communauté de communes de Levroux, avec le soutien du conseil départemental, afin de guider au mieux et en toute sécurité les personnes quittant le festival. Un grand nombre d’éthylotests a par ailleurs été distribué par des associations sur place, et les contrôles routiers vont être renforcés dans la journée.

Plus de 15.000 personnes contrôlées

La préfecture a également dressé un bilan des contrôles opérés par les gendarmes dans la nuit de samedi à dimanche : 9.522 personnes et 3.423 véhicules ont été contrôlées dans la nuit, portant ces contrôles à un total de 15.228 personnes et 5.370 véhicules depuis le début de l’événement, «permettant la verbalisation de 47 conduites sous stupéfiants, 10 conduites sous l'emprise d'un état alcoolique, 293 détentions de stupéfiants et 112 infractions diverses».

Des contrôles de police ont également été mis en place depuis hier sur des points stratégiques par lesquels passent les festivaliers pour quitter le Teknival et rejoindre les grands axes routiers pour quitter le département. «Rien que cette nuit, 140 personnes et 135 véhicules ont été contrôlés», selon la préfecture de l’Indre.

Sur le plan sanitaire, le poste médical avancé (PMA) a comptabilisé 19 entrées cette nuit, dont deux personnes en urgences relatives. Au total, depuis le début du Teknival, le PMA a enregistré 101 entrées, dont 8 urgences absolues et 91 urgences relatives, et 23 personnes ont été évacuées vers le centre hospitalier de Châteauroux.

Selon les équipes de CNEWS présentes sur place, les fêtards quittent le Teknival au compte-gouttes, et certains pourraient rester à Villegongis jusqu'à mardi ou mercredi, notamment ceux qui ont consommé des stupéfiants et ne peuvent pas reprendre la route dans l'immédiat.