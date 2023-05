Accident dans le Nord : un hommage national aux 3 policiers décédés sera rendu en fin de semaine

Un hommage national aux trois policiers décédés suite à une collision avec un véhicule dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 mai, sera rendu en fin de semaine, a annoncé lundi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Venu rendre un hommage lundi matin aux trois jeunes policiers décédés dans un violent accident de la route près de Lille (Nord) dimanche matin, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à annoncé qu'un hommage national avait été décrété par le président de la République. Il sera rendu en fin de semaine. Gérald Darmanin à également apporté son soutien aux collègues des victimes du commissariat de Roubaix.

En parallèle de la cérémonie qui se tiendra à Roubaix, cet hommage national doit permettre à ce que «dans tous les commissariats de France, dans toutes les brigades de gendarmerie, dans toutes les préfectures et sous-préfectures et pour ceux qui le souhaitent dans toutes les mairies de France, on puisse avoir une pensée pour ces trois jeunes policiers dont la vie était devant eux».

Pour rappel, il était environ 7 heures dimanche matin, quand un véhicule et une voiture de police sont entrés en collision, à hauteur de Villeneuve-d'Ascq. Quatre personnes ont été tuées sous la violence du choc (trois policiers et le conducteur de l'autre véhicule). Deux autres personnes ont été grièvement blessées.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'autre véhicule roulait à contre-sens. «A notre connaissance, il n'y a pas eu de faute commise par les policiers », a encore dit le ministre de l'Intérieur. La procureure de la République tiendra une conférence de presse lundi après-midi.